Ben Hur lidera en el Regional Juvenil

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó a Atlético Sastre. El jueves, el Lobo disputó la séptima fecha del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por la Zona “D”, enfrentó como visitante al elenco de Sastre con un saldo muy positivo, acumulando dos victorias y un empate, con lo que sigue líder del grupo.

Estos fueron los resultados: Sub 13: Atlético Sastre 1 vs Ben Hur 4. Goles: Agustín Colucci y Agustín Imoberdorf x 3.

Sub 15: Atl. Sastre 1 vs Ben Hur 4. Goles: Enzo Clement, Faustino Ojeda, Tomás Laurino y Jeremías Restelli.

Sub 17: Atl. Sastre 1 vs Ben Hur 1. Gol: Matías Herrero.

Ben Hur encabeza la tabla de posiciones de la Zona “D” acumulando 38 puntos. Luego lo siguen, Unión de Sunchales 34, 9 de Julio de Morteros 30, Sportivo Las Parejas 26, Atlético San Jorge 21, 9 de Julio de Rafaela 17 y Atlético Sastre 13.

Tras esta jornada, el certamen regional tendrá un receso por las vacaciones de invierno. El inicio de la segunda rueda será el miércoles 2 de agosto, donde la BH visitará a 9 de Julio de Morteros.