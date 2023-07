Ya no quedan argentinos en los individuales de Wimbledon

El tenista bahiense Guido Pella perdió ayer ante el ruso Roman Safiullin por 7-6, 6-4 y 6-0 en la tercera ronda de Wimbledon y de esta manera no quedan representantes argentinos en el tercer Grand Slam de la temporada. Pella, quien accedió al cuadro principal por ranking protegido, estuvo en cancha durante una hora y 46 minutos y no pudo desequilibrar ante el incisivo Safiullin, número 92 del mundo.

El bahiense, de 33 años, venía de triunfos resonantes ante el croata Borna Coric y el francés Harold Mayot que le implicaron un importante desgaste físico que padeció en la derrota de ayer. De esta manera, Wimbledon ya no tiene tenistas argentinos luego de las eliminaciones de Federico Coria, Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Pedro Cachin, en la rama masculina, y de Nadia Podoroska, en la rama femenina.



CON LITUANIA EN SEPTIEMBRE

El equipo argentino de Copa Davis recibirá a Lituania, en septiembre, en el mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club para la serie correspondiente a los playoffs del Grupo Mundial I, en busca de los Qualifiers del próximo año.Los partidos ante el equipo lituano serán el 16 y 17 de septiembre, según confirmó ayer la Asociación Argentina de Tenis (AAT).