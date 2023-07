Walter Herrmann realiza el Campus en el CAI

En una conferencia de prensa realizada el jueves por la noche en el Hotel Amerian, el Club Independiente presentó el Campus ADN Formación Olímpica, con Walter Herrmann, que se realiza este fin de semana, desde ayer viernes y hasta el domingo en el gimnasio Carlos Colucci. Junto al campeón Olímpico en Atenas 2004 estuvo uno de los entrenadores en el evento, Julián Pagura, presentados por el presidente de la entidad de calle Chacabuco, Daniel Vitaloni, y acompañados por el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Ignacio Podio.

Las actividades se desarrollarán de 9 a 14 en las tres jornadas, por grupos, mencionando Herrmann y Pagura que la enseñanza se basa en no tener más de 20 chicos a la vez en la cancha para que puedan captar de mejor manera las indicaciones de los profes (son siete en el equipo).

El venadense, que actualmente está radicado en España (recordemos que fue durante algunos años jugador del Unicaja Málaga) resaltó la importancia que tiene para los chicos el aprendizaje de los fundamentos técnicos de la disciplina en sus distintas facetas (lanzamientos, movimientos, sicomotricidad, etc) en las edades tempranas, algo que observa no sucede actualmente, ya que muchos chicos llegan a los 14-15 años -una edad donde ya la parte competitiva tiene a tomar mayor protagonismo- sin conocer muchos aspectos importantes del básquet en cuanto al juego.

En otra de las consultas, destacó sobre el rol de los padres con los hijos deportistas que "los padres tienen que acompañar, alentar, motivar", dejando para los entrenadores el aprendizaje deportivo, y que a veces suceden excesos porque "hay padres que quieren ver en los hijos el éxito, luego de la frustración que ellos tuvieron en el deporte".

Vitaloni destacó el agradecimiento a las empresas y a la Municipalidad que colaboraron para cristalizar la realización del Campus, que es tanto para deportistas del club como de otras instituciones que se hayan interesado en participar.