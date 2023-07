Con los rafaelinos en el banco, Los Pumas intentarán un nuevo triunfo ante los All Blacks

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, abrirá hoy la temporada internacional al enfrentar a su par de Nueva Zelanda, los All Blacks, en el inicio del torneo Rugby Championship, en el que también participan los conjuntos de Australia y Sudáfrica. El partido se jugará desde las 16:10 en el estadio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Mendoza y será dirigido por el árbitro australiano Angus Gadner y sus asistentes serán Nick Berry y Jordan Way, con televisación por parte de ESPN.

Previamente, desde las 12.05 abrirán el Rugby Championship los seleccionados de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, y Australia en el Loftus Versfeld de la ciudad de Pretoria. El torneo Rugby Championship que se lleva a cabo desde el 2012 entre agosto y octubre, esta temporada se jugará en una versión reducida desde el 8 al 29 de julio, debido al Mundial de Francia 2023, que dará comienzo el próximo 8 de setiembre.

En el equipo designado por el técnico australiano Michael Cheika estarán ocupando un lugar entre los suplentes los forwards rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo.

Los Pumas tendrán entre sus figuras principales al hooker y capitán Julián Montoya, el tercera línea Pablo Matera, el centro Matías Moroni y el fullback, Emiliano Boffelli.Por su parte, Cheika probará en la formación inicial las participaciones del mendocino Gonzalo Bertranou como medio scrun, Mateo Carreras como apertura, a Lucio Cinti como centro y el wing Bautista Delguy. Como dato destacado, regresará como titular el pilar Lucio Sordoni, luego de 32 meses de inactividad.

Los Pumas luego del encuentro de este sábado frente a los "All Blacks" viajarán rumbo a Australia para medirse en su segunda presentación el sábado 15 ante los "Wallabies", partido que se jugará en el Comm Bank Stadium de la ciudad de Sydney. Finalmente, por la tercera fecha y última fecha del Rugby Championship, el conjunto argentino visitará a Sudáfrica el sábado 29 de julio, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.

Los seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron 35 veces, con 32 triunfos de los "All Blacks", dos para Los Pumas y se registró un empate. El primer triunfo argentino fue en el 2020 cuando el torneo se convirtió como Tri Nations, ya que Sudáfrica no compitió debido a la pandemia de Covid 19; Argentina derrotó a Nueva Zelanda por 25-15 en Sidney, Australia.

En tanto, la segunda y última disputada en agosto del año anterior, Los Pumas vencieron nuevamente a Nueva Zelanda por 25-18, en un encuentro disputado en la ciudad de Christchurch.

Estas son las formaciones:

Argentina: Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Matías Alemanno y Tomás Lavannini; Pablo Matera, Juan Martín González y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Santiago; Mateo Carreras, Lucio Cinti, Matías Moroni y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Dane Coles y Tyrel Lomax; Scott Barrett y Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Damian McKenzie; Caleb Clarke. Jordie Barrett, Rieko Ioane y Emoni Narawa; Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster.