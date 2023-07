Gerardo Morales aseguró que "hubo un aprendizaje"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, reconoció que dentro de Juntos por el Cambio hubo "un aprendizaje" luego de perder la elección presidencial de 2019, pero no eran "esta anarquía".

"El Frente de Todos es un modelo que ha fracasado en el país. Nosotros tuvimos un aprendizaje dentro de Juntos por el Cambio, porque nos fue mal y perdimos la elección en 2019, pero no éramos esta anarquía", apuntó Morales.

En ese marco, el dirigente radical disparó: "¿Cuál es la nueva propuesta del Frente de Todos? Están los mismos: Cristina (Kirchner), que va a comandar, y va a cruzar cables cuando pueda, (Juan) Grabois, (Hugo) Moyano, y todos donde puedan cruzarle un cable al Gobierno lo van a hacer. El problema es la estructura natural del Frente de Todos, que es anárquica".

Durante una visita a la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde desarrolló una agenda con eje en la producción y el trabajo, Morales retrucó: "La estrategia del Frente de Todos es cambiar de nombre, de candidato. (Sergio) Massa juega el rol de Alberto (Fernández) en 2019".

"Con Horacio (Rodríguez Larreta) expresamos experiencia de gestión para afrontar y resolver todos los días problemas, que es lo que demanda una gestión de gobierno", resaltó el precandidato a vicepresidente.

Además, el mandatario provincial destacó: "Con Horacio estamos enfocados en presentar propuestas. La diferencia que tenemos con Patricia (Bullrich) y Mauricio (Macri), que están en la otra opción que tiene Juntos por el Cambio, es en el cómo".

"Nosotros no le vamos a decir a la gente que vamos a salir del cepo de la noche a la mañana, que vamos a unificar la brecha cambiaria el 11 de diciembre, ni que la inflación va a bajar a un punto mensual el primer día", concluyó.



PIDIÓ CONDENAS

Respecto de la situación en la provincia de Jujuy el gobierno de Morales resolvió constituirse como querellante en múltiples causas que investigan todos los episodios de violencia registrados el pasado 20 de junio y pedir a la Justicia condenas de hasta 25 años para casi 100 imputados.

"En el ataque a la legislatura hubo delitos muy graves", aseguró el mandatario.

Durante aquella jornada, se cometieron los delitos de estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio, como así también atentado y resistencia a la autoridad.

Los daños contra los bienes de uso público están calculados en mil millones de pesos. Las penas en estos casos van de 5 a 25 años de cárcel o reclusión. Así lo hicieron saber el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro y el procurador general, Sebastián Albesa.

En tal sentido, Morales denunció una fuerte intervención y participación en los desmanes del gobierno nacional, generando un clima de mayor violencia.

Contó que las autoridades locales lograron recomponer el orden en casi todo el territorio, aunque queda activa una protesta en La Quiaca, donde en las últimas horas un grupo de encapuchados quiso incendiar el edificio municipal.

"El corte en La Quiaca está promovido por el intendente, igual que en Abra Pampa. La gente se va alejando, quiere trabajar. Los intendentes del Frente de Todos son los que promueven el corte. Los que quedan son la militancia bancada por el Gobierno. El corte está promovido por el intendente del Frente de Todos", denunció Morales.