Pasajeros de rehenes por masivo paro de colectivos

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Un paro masivo de colectivos que afectó sobre todo al área metropolitana, impidió que cientos de miles de personas se trasladaran a sus trabajos y gatilló febriles negociaciones entre el Gobierno y los empresarios del transporte, que recién levantaron la medida ya entrada la tarde del viernes.

El Gobierno se comprometió a atender los reclamos de los transportistas, vinculados con la demora en el otorgamiento de subsidios al sector.

Ante el caso generado por la medida, el Ministerio de Trabajo resolvió que a los empleados en relación de dependencia no se les descuente el día y tampoco se lo tenga en cuenta a la hora de contemplar el plus por presentismo.

Tras una jornada caótica, la medida se comenzó a levantar después de las 17:30, luego de ser anunciado el acuerdo por el ministro Sergio Massa, frente a una mesa a la que se sentaron empresarios y sindicalistas del sector en el Palacio de Hacienda.

Massa acusó al sector empresario de "tomar a la gente de rehén" y también apuntó contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no participar de la mesa que destrabó el conflicto que mantienen las cinco cámaras empresarias, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Estado, ya que juega un rol decisivo porque el sistema funciona a fuerza de subsidios.

Desde el Gobierno porteño, en tanto, aclararon que "nunca" fueron convocados por la Nación.

La puesta en escena fue con transmisión en vivo y con todos los actores del conflicto: estuvieron sus pares de Trabajo y Transporte, Raquel Olmos y Diego Giuliano, y los representantes de las cámaras empresariales y el gremio.

La jornada caótica por el paro de transporte afectó a la zona del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán por reclamos salariales de la UTA ante el incumplimiento de pago de los salarios por parte de los empresarios.

Antes de que el servicio comenzara a normalizarse lentamente, Massa anunció que el próximo lunes volverán a ser convocadas las cámaras empresarias del sector, para hacer una "check list" de los asuntos a resolver.

El desenlace de cinco horas de negociaciones llegó cuando Massa convocó a todas las partes del conflicto, que estuvieron más temprano reunidos en la cartera de Transporte.

Olmos y Giulano hablaron de "lock out patronal", a pesar de que el gremio había oficializado la medida de fuerza, haciendo uso del derecho a huelga.

Massa había participado de un acto al mediodía en San Fernando, en la ampliación de una planta depuradora en el que se refirió al conflicto como "un paro extraño" y apuntó a los empresarios al sostener: "A los parásitos del Estado que quieren extorsionar no les tenemos miedo". Y agregó: "los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente de viajar para ir a trabajar".