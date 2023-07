Ezequiel Bolatti considera especialmente la obra pública mas no soslaya una gestión cuidando los recursos

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En una entrevista con Ezequiel Bolatti que, por el Justicialismo encabeza la lista Elijo Hacer, apostando a volver a convertirse en Intendente de esta ciudad, pudimos conocer algunas de sus posturas en cuanto a la futura gestión.



¿Cómo pensás encarar la obra pública?

" Nosotros tenemos un plan de trabajo que se enfoca en recuperar las capacidades de trabajo del municipio (RRHH, máquinas y equipos), poniendo el foco en la continuidad del plan de pavimentación y repavimentación, el mejoramiento de los desagües pluviales y cloacales, poniendo mucho trabajo de gestión en la ejecución de viviendas y ordenando la estructura como para volver a prestar los servicios con recursos propios y no tercerizados.

"Hoy es necesario volver a darle capacidad de trabajo a la cuadrilla de caminos rurales, al sector alumbrado público, a las cuadrillas de barrido y limpieza, podas y espacios verdes, entre otras, pues se han perdido importantes recursos para poder dar un buen servicio".

Se cuestiona, entre los habitantes, la gran cantidad de empleados en el Municipio, si sos electo ¿qué harás?

"Cualquiera que llegue a la Intendencia deberá evaluar muy bien las cantidades y capacidades del personal disponible, la correspondencia con algún servicio esencial al vecino y la forma en la que viene desarrollando su actividad. Es indispensable que seamos absolutamente eficaces en la prestación de servicios al vecino, pues no estamos en tiempos de derrochar recursos. Cada empleado municipal, así como cada funcionario político, debe ser un "servidor público" y como tal, agregar valor a la vida del ciudadano".

¿Cuáles serán las medidas para el tema seguridad?

"Hoy el municipio cuenta con un sistema de monitoreo que no está funcionando al 100% de sus posibilidades (falta de mantenimiento, personal escaso y con necesidad de mayor formación para la tarea, etc.), por lo que poner en forma al sistema es una de las prioridades, así como mejorar el equipamiento de unidades y recursos a la Guardia Urbana. Pero estos recursos, sin una buena coordinación con la Policía y con el sistema de justicia no alcanzan. Hay que promover acuerdos de trabajo para que los elementos que sume el municipio sean eficaces a la hora de darle respuesta al vecino.

También entendemos que la seguridad se afianza cuando trabajamos sobre las causas que la generan, es por eso que trabajar en la recuperación de personas con adicciones así como en un sistema preventivo será fundamental para avanzar en una comunidad más segura".

¿Cómo pensás encaminar el tema comunicación, bastante alicaído en los últimos tiempos?

"La comunicación no se ejerce sólo desde los partes de prensa que el municipio pueda difundir o desde las redes sociales que se utilicen. También se comunica con "actitudes" y con "acciones" que muestren al vecino cuáles son los valores que promueve el municipio y los objetivos que se persiguen. Es intención generar espacios de diálogo con la prensa en forma periódica, con preguntas abiertas, incentivando la transparencia de los actos públicos, así como la posibilidad que el vecino pueda recurrir a las distintas áreas por los medios que las nuevas tecnologías nos permiten.

Sostenemos que nuestro gobierno debe ser muy transparente, pues si administramos los recursos públicos lo menos que podemos hacer es dar cuenta de cómo los utilizamos. Recuerden que durante mi gestión de 2011 a 2015 fuimos los primeros en implementar que el Presupuesto Municipal y los salarios de los funcionarios públicos se muestren mes a mes en la página oficial del municipio".

¿Pensaste en medidas para mejorar el estado del cementerio?

"Como con cada área a la cual deberemos evaluar, el Cementerio es uno de los lugares en los que deberemos analizar su funcionamiento y ver cuáles cosas se deberían corregir para mejorar el servicio que hoy se presta. No sería responsable hoy dar un diagnóstico sin evaluar su actividad".

Pavimento urbano:¿está en tus planes continuar con la tarea en marcha?

"Por supuesto, esta es una obra que no debería dejar de tener avances significativos, pues a la ciudad le faltan aún muchas cuadras de pavimento. Esta obra debería incluirse en un sistema permanente de ahorro previo, de modo que se garantice a todos los vecinos que, en un plazo razonable, todos puedan contar con esta mejora.

"No debemos dejar de considerar que para que el pavimento que se construya tenga la durabilidad que se requiere, hay que avanzar primero con las obras preliminares de cloacas y desagües, para luego ejecutar el pavimento sobre ellas (y no al revés)".

Vos que fuiste concejal ¿Tratarás de limar asperezas en la relación con el Cuerpo Legislativo?

"Mi vocación siempre fue el diálogo constructivo. En mi anterior gestión estuve mucho en el Concejo y respondí muchísimas minutas y pedidos de informes. Es más, fue mi gestión la única que tuvo dos auditorías pedidas por el Concejo y en ambas demostramos que habíamos administrado los recursos con total transparencia y responsabilidad. No va a cambiar mi predisposición al diálogo y a intercambiar opiniones, pues eso enriquece los proyectos. Sólo espero que desde el Concejo haya la reciprocidad pertinente y que se traten los proyectos desde el interés del vecino y no desde la mezquindad política (hoy, creo, que no hay concejales que tengan esa mirada). Si el aporte de los concejales considera las necesidades reales del vecino y la disponibilidad de recursos para encarar las soluciones, que no duden que estaré dispuesto a acompañar".