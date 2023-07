Pella, el único que sigue en carrera en Wimbledon

El inicio del cuarto día de competencia en el Abierto de Inglaterra, y luego de tres días de interrupciones por lluvia, no fue positivo para las raquetas Argentinas, ya que se produjeron las derrotas de Tomás Etcheverry, Nadia Podoroska y Francisco Cerúndolo. Guido Pella, en cambio, es el único que se mantiene en carrera en Wimbledon.

El bahiense, (308 del ranking de la ATP), tuvo otra gran actuación en el césped del All England y venció al joven francés Harold Mayot (181) por 2/6, 6/3, 7/6 y 7/5 para avanzar a tercera ronda, instancia que ya alcanzó en 2018 y 2019.

Pella tuvo un gran debut con victoria sobre el croata Borna Coric (14)y jugará en la tercera ronda ante el ruso Román Safiullin (92), que eliminó al francés Corentin Moutet (71).

Tomás Etcheverry quedó eliminado de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año, al perder en la segunda ronda con el suizo Stan Wawrinka (88) por 6/3, 4/6, 6/4 y 6/2.

Francisco Cerúndolo (19), máxima esperanza argentina, quedó eliminado en segunda ronda, al perder con el checo Jiri Lehecka (37) con un inapelable marcador de 6/2, 6/2 y 6/2 en apenas una hora, 26 minutos sobre la cancha 11 del All England Club.

Por su parte, en el cuadro de damas, la rosarina Nadia Podoroska (80), luego de su debut con triunfo sobre la checa Tereza Martincova (115), no pudo mantenerse y cayó sin atenuantes ante la bielorrusa Victoria Azarenka (20) por 6/3 y 6/0 en una hora y 23 minutos.