9 de Julio igualó en su visita a Florida

Anoche se puso en marcha la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos.

En Clucellas, 9 de Julio igualó sin goles con Florida y de esta manera el León dejó pasar la chance de subirse a la cima de las posiciones, hasta que por lo menos juegue Sportivo Norte, el líder con puntaje ideal que tiene el principal certamen de fútbol doméstico.

El conjunto ‘Juliense’ terminó con nueve por las expulsiones de Alfredo Soto (42m ST) y Elías Frías (42m ST), en el local vio la roja Kevin Walter (30m PT).

En el encuentro de Reserva el León se impuso 2 a 1.



En el otro adelanto, Unión de Sunchales y el Deportivo Aldao también repartieron puntos. Fue 1 a 1 en un juego que tuvo a la visita arriba en el marcador, con el gol de Kevin Muñoz (10m PT) y a Vallejos (33m PT) igualando para los sunchalenses. Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Menna (21m ST), en Unión y Peirone (25m ST), en el elenco de Aldao.

En Reserva también fue empate, pero 0 a 0.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 12, puntos; 9 de Julio 11; Peñarol 9; Ben Hur 8; Libertad 7; Ferrocarril del Estado 7; Atlético de Rafaela 7; Dep. Josefina 6; Dep. Tacural 6; Dep. Ramona 5; Dep. Aldao 5; Unión de Sunchales 5; Argentino Quilmes 4; Florida de Clucellas 4; Atlético María Juana 3; Argentino de Humberto 3; Brown de San Vicente 0; Argentino de Vila 0.



SIGUE EL DOMINGO



La fecha 5 del Clausura de Primera A tendrá continuidad el próximo domingo, destacándose el clásico que jugarán en barrio Los Nogales Ferrocarril del Estado y Peñarol.



Domingo 09/07: 16.30hs Ben Hur vs Arg. de Humberto, en el estadio Agustín Giuliani; Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad, Dep. Tacural vs Atlético María Juana, Dep. Ramona vs Argentino Quilmes, 21.30hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol.



Jueves 13/07: 21.30hs Sportivo Norte vs Arg. de Vila.



Viernes 14/07: 21.30hs Brown de San Vicente vs Deportivo Josefina.



MURIÓ CACHI PEREYRA



Una triste noticia cerró la jornada del jueves 6 de julio con el fallecimiento de Oscar Cachi Pereyra, quien estuviera durante tantísimo tiempo ligado al fútbol de la Liga Rafaelina. A los clubes.

Masajista y colaborador de Sportivo Norte y Argentino Quilmes. La partida de ‘Cachi’ entristece al Norte de la ciudad y al fútbol rafaelino en general.

“Gracias por los años de entrega, el pueblo sportiivense y el quilmeño están de luto”, coincidieron los clubes en sus mensajes expresados en las redes sociales.

Acompañamos en sentimiento y ofrecemos nuestras condolencias a familiares y amigos.