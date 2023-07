Ganó Talleres y le sigue dando pelea a River

Talleres se impuso por 1 a 0 en su visita a Sarmiento de Junín y no se baja de la pelea por el título pese a la amplia ventaja que le lleva el líder River, dado que quedó a nueve puntos con 12 en juego hasta culminar el torneo de la Liga Profesional.

El elenco cordobés rompió el cero rápidamente con un cabezazo de Diego Valoyes y luego resistió los embates del local en un encuentro parejo, clave en la lucha por el trofeo para los dirigidos por Javier Gandolfi.

A Talleres no le sobró nada pero el tanto tempranero de Valoyes le permitió pasar al frente y estar más cómodo a pesar de la presión de tener que ganar sí o sí para que River no pueda consagrarse el sábado próximo frente a San Lorenzo.

Si bien Sarmiento reaccionó rápido y hasta dominó gran parte del cotejo, Talleres apeló al contraataque para liquidarlo pero no puedo estirar la diferencia y tuvo que sufrir hasta el final para atesorar la victoria.

Con este resultado, Talleres suma 44 puntos y es escolta de River, que tiene 53, a falta de cuatro fechas para finalizar el torneo.

De esta manera, el equipo de Gandolfi precisa ganarle a Unión como local para seguir con chances, aunque con un triunfo estiraría la definición al menos una jornada más independientemente del resultado del elenco de Núñez.



OTROS RESULTADOS. Arsenal 1 - Defensa y Justicia 2, Argentinos 0 - Instituto 0, Huracán 0 - Atlético Tucumán 1, Belgrano 0 - Barracas Central 2. HOY: 19hs Gimnasia LP vs Independiente, 21.30hs Central Córdoba vs Newell's.



PRINCIPALES POSICIONES. River 53, puntos; Talleres 44; San Lorenzo 42; Lanús 40; Defensa 39; Estudiantes 38; Godoy Cruz 36; Rosario Central 36.