Investigan a Milei por venta de candidaturas

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, abrió ayer una "investigación preliminar" a raíz de las denuncias públicas sobre la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, la fuerza política de Javier Milei. El fiscal convocó a declarar como testigos a dos ex integrantes de La Libertad Avanza que están distanciados de Milei, Carlos Maslatón y Juan Carlos Blumberg, quienes brindaron declaraciones mediáticas sobre ese supuesto pedido de dinero para acceder a candidaturas.

Blumberg precisó incluso que el pedido de dinero era canalizado a través de operadores políticos de Milei, entre ellos su hermana Karina. La iniciativa del fiscal no implica, al menos por ahora, la apertura de una causa judicial. Se trata de una instancia previa que González impulsó de oficio con el objetivo de garantizar "la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral".

En la Cámara Federal porteña no ingresó hasta ahora ninguna denuncia penal formal ni contra Milei, ni contra La Libertad Avanza. Tampoco hay denuncia alguna de Milei hacia Blumberg, tal como lo había anunciado el controvertido precandidato presidencial.

El fiscal González impulsó la investigación preliminar "en el marco de las facultades y obligaciones que tiene esta Fiscalía Federal con competencia Electoral". La investigación apunta a "determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral".

Además de Maslatón y Blumberg fueron citados como testigos la legisladora porteña Rebeca Fleitas y Mila Zurbriggen, una militante que se alejó de La Libertad Avanza disconforme con los manejos internos de esa fuerza. (NA)