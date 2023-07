La sequía no afectó el abastecimiento de leche

El secretario de Agricultura, Juan Bahillo, aseguró que si bien la sequía afectó severamente a la producción tambera del país, no se registró desabastecimiento de leche en las góndolas. "No está faltando leche. En la Argentina se producen 11.500 millones de litros anuales, deberíamos crecer al 2 ó 3% anual pero por ahora el porcentaje es menor", sostuvo el funcionario.

Bahillo explicó que la sequía, por su duración e intensidad, "pulverizó la oferta forrajera, que son los pastos que comen las vacas", a la vez que añadió: "Y ahí comenzó un problema de nutrición en las vacas, que como consecuencia empezaron a dar menos leche".

"Eso cambió los costos de producción a los tamberos, si bien se ha recompuesto un poco el precio del litro de leche en los últimos meses", enfatizó el funcionario, en declaraciones a AM990 Splendid.

En ese sentido, indicó: "La sequía cambió la composición de la dieta y eso generó un cambio en la composición de los cotos, perjudicando al productor tambero. Por eso lanzamos la segunda edición del programa Impulso Tambero, a través del cual los productores van a recibir $1,6 millón en dos cuotas de $800.000, para que puedan recomponer capital de trabajo y recuperen rentabilidad". "Tenemos que seguir acompañando a los productores, porque la sequía no se termina cuando llueve, son ciclos biológicos", concluyó. (NA)