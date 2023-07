Ceferino Mondino presentó su plan integral de gobierno

Con un fuerte llamado al cambio en la Municipalidad Rafaela, el precandidato a intendente Ceferino Mondino presentó ayer las líneas directrices de su plan integral de gobierno en caso de asumir el 10 de diciembre en el máximo cargo público de la ciudad. "Tenemos que animarnos a cambiar, podemos hacerlo mejor, acá hay propuestas concretas", afirmó el concejal en la antesala de un discurso crítico hacia la gestión de Luis Castellano, uno de los adversarios en las elecciones primarias del 16 de julio próximo.

Mondino, precandidato a intendente por la lista "Santa Fe Puede" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", reunió a casi un centenar de militantes en el Restaurante Amelia del Hotel Toscano para "mostrar ante los ciudadanos de Rafaela que tenemos planificación, que tenemos un programa y que tenemos equipos". En primera fila de la platea estaba el precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, quien llegó a la ciudad a la madrugada luego de participar en el programa "A Dos Voces" que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano por el canal TN ("así de intensa es la campaña", dijo mientras desestimaba una invitación para una entrevista con Luis Novaresio en La Nación+ en la medianoche de ayer).

La puesta en escena incluyó una pantalla gigante en la que se compartieron videos y el plan de acción para el gobierno municipal de Mondino, aunque claro que para ello deberá ganar la elección interna frente a Leonardo Viotti y luego las generales del 10 de septiembre.

"Queremos gobernar Rafaela con decisión política y convicción para resolver los problemas de los rafaelinos", subrayó Mondino, quien agradeció la presencia de todos los integrantes de su lista de aspirantes al Concejo Municipal, que encabeza Alejandro Saione. "Está tapado de laburo, pero Ale hace un esfuerzo, cuando sale de trabajar y dedica tiempo para la campaña, para planificar y se lo quita a la familia, como hacemos muchos. Pero queremos a nuestra ciudad y aquí estamos", elogió a su referente para el cuerpo legislativo de la ciudad. También agradeció a Gisela Scaglia, compañera de fórmula de Pullaro, a Gonzalo Aira, precandidato a senador departamental, a José Corral, quien preside la lista de postulantes para la Cámara de Diputados de la Provincia y "a los presidentes comunales y amigos que se acercaron para ser testigos de este compromiso público que asumimos porque Rafaela merece una oportunidad".

Mondino no ahorró gestos hacia Pullaro a lo largo de la presentación. "Gracias por la confianza Maxi, por creer, por creer en un equipo de trabajo real, en las ideas. Acá está el equipo, lo podemos ver. Y acá hay propuestas, queríamos dejar todo plasmado en forma visual y escrita, este es nuestro compromiso y las cosas que pensamos hacer en Rafaela", insistió. "Es muy importante contar el respaldo y la presencia de Maxi Pullaro, futuro gobernador de la provincia de Santa Fe. Anoche estuvo en Buenos Aires y después de un largo viaje en auto está en Rafaela, una vez más, con nosotros", señaló en lo que fue una crítica sutil hacia Carolina Losada, envuelta en una polémica por sus viajes en avión entre la Capital Federal y Santa Fe.

"Después de un diagnóstico de la ciudad, está claro que creció, que lo sigue haciendo y que lo seguirá haciendo pero hasta acá fundamentalmente con el impulso del sector privado, con el ADN de todos los rafaelinos que estudian, se capacitan, emprenden y trabajan. Pero la ausencia de políticas públicas hizo que esta hermosa ciudad empiece a tener los problemas de las grandes centros urbanos", expresó en el inicio del desarrollo de su plan, en el que se puede ver la mano de Saione y su perspectiva de ingeniero. "Nosotros asumimos la responsabilidad de hacer, de tomar decisiones convocando a los vecinos. No vamos a tomar decisiones para los políticos sino para la gente", sintetizó Mondino en modo maestro de ceremonias.

Con entusiasmo, Mondino adelantó "un cambio de paradigma en la política departamental, Rafaela Metropolitana no va a ser más un título, vamos a tener que abrazar a todas las comunidades del departamento Castellanos y un poco más, los caminos de la región conducen a Rafaela". "A los rafaelinos nos va a permitir solucionar muchos de los problemas que tenemos si trabajamos en forma conjunta. Basta de improvisación, es con planificación, eficiencia, cumplimiento de los plazos de ejecución de las políticas públicas y transparencia", resaltó en lo que sería la "misión" y la "visión" de su gestión en la Intendencia.

"Apostamos al cumplimiento de los plazos de ejecución previstos en la planificación de las políticas públicas. Aquí hay una nueva mirada, queremos una evaluación permanente de lo que hagamos. Hoy están los sistemas de evaluación, pero pertenecen al mismo Municipio. Lo que proponemos es que la evaluación esté a cargo de entes externos como entidades intermedias o universidades, esto es transparencia", remarcó Mondino. Con algo de sarcasmo, señaló que "es insólito, como sucede ahora en el Municipio de Rafaela, pensar que si yo hago una prueba, y me corrijo, me ponga un aplazo".

Con el nombre "Rafaela tu hogar" se detallan el plan de infraestructura urbana que va de la vivienda a los espacios públicos. "En el registro municipal hay más de 7.000 pedidos de vivienda. Desde que asumí en el Concejo, en diciembre de 2021, se entregaron solo 4 viviendas pero fue por una inversión de una empresa. El Instituto Municipal de la Vivienda, un ente autárquico, está dormido", desafió. "Tenemos cinco asentamientos, y nadie lo muestra. Debemos ocuparnos del problema y de esas personas, que son víctimas de un sistema, debemos darle las herramientas de cambio", subrayó para luego considerar la "necesidad de poner en valor Parque Villa Podio, Plaza Madre Calcuta Barrio Jardín y Barrio Mora" y "promover un polo de diversión nocturna para los jóvenes a los que esta gestión olvidó".

"Rafaela Productiva y Tecnológica 2030" contempla las acciones "para construir un vínculo virtuoso entre el Municipio, las empresas y la educación". Relevar los perfiles laborales que requieren la industria y el comercio es una de las líneas de trabajo en este apartado.

Mondino golpeó a la gestión municipal al advertir que "hoy los clubes son rehenes de la política" al introducir otro de los ejes del plan, que es "Rafaela Olímpica y Cultural" que se propone "independizar el deporte de la ideología política". Aquí propuso llevar adelante una ordenanza para crear la figura del mecenazgo, que permitirá a empresas destinar parte de lo que pagan por Derecho de Registro e Inspección (DREI) para financiar actividades deportivas y culturales con "todos los sistemas de control".

Por el lado de la seguridad, promueve como pilar de la acción el concepto de "Rafaela Te Cuida", un sistema integral de seguridad pública coordinado con la Provincia y con localidades de la región que inicialmente comprende una decena de medidas, como la creación de tres anillos digitales para controlar patentes a 30 ó 40 kilómetros de la ciudad, en el ingreso a la misma y en el centro mismo. "Hay que potenciar el Centro de Monitoreo y generar una unidad de inteligencia criminal para aprovechar esa tecnología y asistir a la policía y a la justicia en las investigaciones de delitos", indicó. También ordenará la elaboración de un mapa de delito para "que se conozca cuántos accidentes ocurren y cuántos delitos se cometen en la ciudad, con esta información se puede planificar". Y prometió "capacitar de verdad en educación vial, no con la charlita de quién pierde" a la vez que se preguntó "si es tan difícil poner un inspector municipal en las esquinas de mayor problema para transitar en horarios pico, porque así como está es un caos".

"Juntos podemos transformar, de verdad, a nuestra querida Rafaela. Solo pedimos una oportunidad", cerró Mondino su exposición de 22 minutos para luego ceder la palabra a Pullaro.

"Quería estar acá con ustedes, con Cefe y con Ale. Todos queríamos acompañar a Cefe, por están Gisela, Gonzalo y José para mostrar que somos un equipo. Para darle nuestro respaldo. Nuestro desafío no es solo gobernar la provincia de Santa Fe sino cada pueblo y cada ciudad donde tenemos candidatos", aseguró Pullaro. "Santa Fe tiene problemas muy grandes. No es para improvisados. Es para un equipo preparado que tiene un plan de gobierno para la provincia. Sabemos qué hacer desde el día uno de nuestra gestión para que Santa Fe salga adelante".

Finalmente, Pullaro cuestionó al gobierno nacional de Alberto Fernández y al del gobernador, Omar Perotti porque desde la Nación se tomaron medidas que perjudicaron a la industria de los biocombustibles, a la frigorífica y a la hidrovía. "Quien iba a despertar al gigante dormido no defendió a la Provincia de los ataques del gobierno nacional", resumió.

"Vamos a trabajar por mejorar la seguridad pública, la educación donde hay graves retrocesos, y la salud", adelantó. Y ratificó que garantizará al menos 20 patrulleros operativos en Rafaela y consolidar la Escuela de Policía que funciona en el Autódromo de esta ciudad.