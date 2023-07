La propuesta del precandidato libertario que disparó la respuesta

El ex concejal de Cambiemos y precandidato a intendente por Fuerza Liberal, Raúl Lalo Bonino, propuso achicar el estado y el gasto público, lo que permitiría obtener un ahorro de $6.000 millones de pesos al año que, a su vez, repercutirá en una baja de la Tasa y el DRei que pagan los contribuyentes.

Al respecto, Bonino dijo que “$6.000 millones al año nos roban los políticos en Rafaela, basta del gasto inútil y de que los vecinos tengan que siempre pagar el mal funcionamiento del estado, les pregunto con sinceridad a los vecinos: ¿ en que les mejora su vida tener 10 Secretarías y 10 Concejales?, acaso tienen una respuesta más inmediata o mejores servicios, llegó el momento de que el ajuste lo haga la política y no la gente”.

“Con la reforma del Estado que vamos a encarar, podemos ahorrar $6.000 millones de pesos, que se traducirá en primer lugar, en una reducción de la tasa que pagan los vecinos, de esta forma, la gente con su plata tendrá la libertad de hacer lo que quiera, pero nunca destinarla de forma obligada como hasta ahora a mantener la casta”, sostuvo.

A continuación, Bonino expresó que “(Luis) Castellano y (Leo) Viotti son lo mismo, están cortados con la misma tijera, Viotti aumentó el presupuesto del concejo en un %110 y dice que si llega a ser intendente va a bajar el gasto público y Castellano sigue agrandando el estado como siempre lo hizo, por favor, no le mientan más a la gente”.

El precandidato a Intendente dio detalles sobre el ajuste en el gasto del Estado municipal: “Bajaremos de 10 secretarías a 5 en la Municipalidad, ¿para qué tienen Secretaría de Educación o Subsecretaría de Salud si son competencias que el gobierno nacional le transfirió a las Provincias en el año 1994 y no a los municipios?, lo mismo con la oficina de Género, hay que cerrar eso, la violencia no tiene género, y el que se sienta agredido que use a la policía o a los tribunales que para eso están”.

Bonino fue por más al considerar que “la obra pública es otro gran curro, esa Secretaría es otra que tiene que desaparecer, basta de negociados entre empresarios chupasangre y el Estado, basta de cartelización de la obra, en otros países, se empezó a usar las APP (Asociación Público Privada) en donde el privado hace directamente las obras y las cobra, con eso ahorras trámites, burocracia, licitaciones, coimas, ñoquis, etc., también, para la Secretaría de cultura hay destino y es reducirla a oficina, lo menos posible y dejemos que el privado se encargue”.

Bonino también se refirió al Concejo Municipal: “10 concejales y la gente no sabe para qué sirven, ni sabe donde queda el Concejo, ¿tienen idea de lo que cuesta mantener a diez tipos que con suerte trabajan dos días a la semana, encima con un secretario exclusivo para cada uno?, ¡Más de 80 millones al año nos cuesta cada concejal! Son la expresión máxima de la casta vaga e inservible y tanto Viotti, Bottero, Marsico y Senn nunca tocaron esa estructura, al contrario, trataron de agigantarla, en ese sentido, como lo hice en mi último período sin que nadie me acompañe, propongo bajar a tres concejales y un solo secretario para todo el Concejo, con eso estamos reduciendo la estructura en casi un 70%”.