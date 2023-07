Para De Ponti, en la provincia "hace falta un cambio de actitud y generacional en la política"

La Diputada provincial Lucila María De Ponti, precandidata a diputada provincial por el Movimiento Evita, continúa recorriendo la provincia con vistas a las PASO del próximo 16 de julio. Ponti encabeza la lista de diputados que lleva a Eduardo Toniolli como pre candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe por la lista "Un Futuro Sin Miedo" que se medirá en las internas que tendrá el PJ santafesino.

Ya en nuestra ciudad y en la recta final de la campana, la santafesina radicada en Rosario pasó por LA OPINIÓN y dio a conocer sus propuestas y objetivos tratando de buscar la reelección como diputada provincial. "Estamos con muchas expectativas, porque más allá de que la sociedad viene mostrando su enojo con la política es un momento en que está abierta al diálogo, a escuchar, a conocer las propuestas. Y en este sentido, nosotros hemos construido una propuesta que viene con una fuerte impronta de recambio generacional, entendiendo que si seguimos poniendo a las mismas personas en los mismos lugares que durante estos últimos años han tomado las decisiones en el gobierno y no fueron exitosos para resolver los problemas de la gente, vamos a seguir obteniendo los mismo resultados. Esta idea de poder darle paso a una nueva generación la verdad que tiene mucha aceptación. Así que el entusiasmo es muy grande de cara al próximo 16".

Sobre por qué decidió ir este año por la reelección como diputada provincial, De Ponti expresó que "cuando en 2019 me presenté, construimos una lista con distintas organizaciones no sólo desde el Movimiento Evita para que yo pudiera ingresar y tener una banca en la Legislatura. Teníamos esta idea de que la Legislatura es un ámbito que históricamente funciona con mucha opacidad respecto de la opinión pública, respecto de la mirada de la sociedad y que es necesario abrir las puertas de la Legislatura incorporando la agenda de la sociedad, la agenda de las mujeres, de los jóvenes, de las problemáticas vinculadas a la educación, con mucho más protagonismo y voces más disonantes, en términos de no promover la continuidad de un statu quo para lo cual la legislatura ha sido históricamente funcional. Ha sido un desafío que no puede hacer una sola persona sino que tiene que ver con una transformación generacional de la política santafesina y del proceso histórico. Creemos que hay mucho todavía por hacer en la Legislatura de Santa Fe pero necesitamos ser muchos más los que estemos expresando esta mirada de que la Legislatura no puede ser un espacio de protección de los poderes establecidos sino que tiene que ser una caja de resonancia de las problemáticas sociales para promover un proceso de transformación".



PROPUESTAS Y PROYECTOS

Con respecto a las propuestas que se le está manifestando a los vecinos en los encuentros y en las distintas recorridas, la diputada mencionó que "lo primero y principal para nosotros es trabajar en poder promover un cambio de actitud de la política, abandonar la actitud y la posición del 'no se puede', la impotencia de dirigentes y gobernantes se plantean constantemente que no pueden resolver los problemas de la gente y ponerlo en contraposición con esta nueva generación que quiere hacerse cargo de resolver las problemáticas y desigualdades que en 40 años de democracia la política no pudo resolver para los argentinos. En primera instancia, nuestra lista se llama 'Un futuro sin miedo' y lo principal es que está integrada por personas que queremos tomar la posta y resolver estas cuestiones. Y dentro de la provincia de Santa Fe, estamos trabajando con unos ejes fundamentales, como lo es la seguridad y la educación, la economía y el modelo productivo. En términos de seguridad, una deuda importante de los últimos gobiernos que vienen fallando, nosotros entendemos que es indispensable construir un plan estratégico, con una política a largo plazo que pueda ser acordada y sostenida por los distintos sectores políticos e institucionales, como el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo en conjunto con la sociedad, con los distintos actores sociales, económicos, religiosos. Esa política a largo plazo nos debe permitir recuperar la capacidad de nuestra fuerza policial a partir de la capacitación e incorporación de tecnología y de la mejora de las condiciones laborales para transformarla en una fuerza eficiente para combatir el delito en nuestro territorio, acompañado de una política necesariamente de una política de mucho impacto de integración social a partir del trabajo de urbanización de barrios populares pero también a partir de la consolidación de algunos aspectos principales para que cada persona pueda pensar un proyecto de vida, que tiene que ver fundamentalmente con la educación y el trabajo. Y ahí nosotros entendemos que la educación es el segundo eje que tiene que formar parte a la hora de pensar este proyecto estratégico para Santa Fe. Hoy tenemos un sistema educativo que viene arrastrando algunos problemas y no se le da la prioridad y la jerarquía que tiene que tener. En este marco, vinimos insistiendo en que hay que establecer un piso mínimo del 35% de inversión del presupuesto destinados a políticas pedagógicas y al fortalecimiento de estructuras edilicias de las escuelas y también para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes. Y además, poder volver a la idea de que las decisiones que hacen a la política pedagógica no tienen que estar pensadas desde un escritorio y de imposible aplicación en el territorio, sino que tienen que estar pensadas y construidas con la comunidad educativa, docentes, estudiantes y la familia".



¿ESTÁ PERDIDA LA BATALLA CONTRA

EL DELITO Y EL NARCOTRÁFICO?

Al preguntarle si la lucha contra el delito y el narcotráfico está perdida, teniendo que cuenta que todos los políticos hablan mucho y no se hace nada y que ningún parece ser que tiene la solución, De Ponti respondió que "a veces parece que está perdida cuando escuchamos a quienes nos gobiernan que no pueden hacer nada y que la solución es que desde Nación nos manden más agentes federales, una actitud con la que queremos terminar. Creo que Santa Fe debe comandar una estrategia de resolución de este problema. Esto no significa que las fuerzas federales no tengan que venir a la provincia, tienen que venir, pero a formar parte de una planificación y un proyecto estratégico. Tenemos que ser capaces como provincia de tener una institución que sea eficiente a la hora de combatir el delito y para esto es necesario tener una corrupción cero en el marco de las filas policiales y que no tengan ningún tipo de vínculo con el delito, pero también ofrecerles la posibilidad de que forman parte de un proyecto que pueda restablecer la seguridad y garantizar la confianza con la sociedad".



LA GESTIÓN ACTUAL

Por último, De Ponti evaluó la gestión del actual gobernador Omar Perotti, quién será uno de sus adversarios y oponentes a la hora de volver a ocupar una banca en la nueva Cámara de Diputados. "Me parece que tiene luces y sombras, como todo gobierno. Obviamente, la seguridad es su principal déficit y el principal problema que tenemos porque es una gestión que llegó con una vocación fuerte para resolver este problema, con un proyecto que creo lo que abandonando a lo largo de los meses y que termina hoy sin un planteo de política de seguridad integral para la provincia y es el desafío para lo que viene. Creo que en educación también hubo muchas falencias sobre todo en la actitud de cortar el diálogo con la comunidad educativa que fue muy perjudicial para el proyecto educativo de la provincia. Pero también hay cuestiones y aciertos que hay que destacar, como el Boleto Educativo Gratuito, la Billetera Santa Fe, algunas obras públicas y la continuidad de los sistemas de acueducto y gasoductos y otras que quedan en el tintero y que tendrán que ser continuadas, como el Plan de Conectividad para toda la provincia, que tuvo algunos primeros pasos pero que todavía le falta mucho para alcanzar los objetivos para que los santafesinos podamos tener acceso".