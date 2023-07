Busatto: "hay que construir una cárcel para presos de alto perfil"

La seguridad es, sin dudas, uno de los temas de campaña. Para Leandro Busatto, precandidato a gobernador, es lógico porque "Santa Fe atraviesa una crisis en materia de seguridad y criminalidad desde hace 15 años". "La forma en la que creció el delito, a partir del accionar de las organizaciones narcocriminales, aumentó extraordinariamente los niveles de violencia, puntualmente en Rosario. Ya no sólo se dedican al tráfico de drogas, sino que diversificaron su accionar: extorsiones, usurpaciones de viviendas, balaceras con fines intimidatorios y homicidios con mensajes mafiosos", explicó.

En ese sentido, sostuvo que lo más preocupante es que "la presencia de esas organizaciones criminales en los barrios populares", sumada a "la falta de oportunidades" hace que muchos jóvenes sean captados por esas estructuras para "ocupar los roles de soldaditos, gatilleros o vendedores de droga". "La expansión del crimen organizado consolidó mercados delictivos que generan enormes volúmenes de dinero. Ese dinero es incorporado a la economía formal a través del lavado de activos. Esto explica el florecimiento de una economía paralela que produce y moviliza enormes cantidades de bienes", agregó. "Por eso, más allá de los diferentes niveles de responsabilidad, lo que urge es un acuerdo de todas las fuerzas políticas para construir una política de Estado, que se aplique gobierne quien gobierne, con medidas a corto, mediano y largo plazo. Es nuestra responsabilidad, y es lo que la sociedad pide", insistió.

En un texto con el título "Seguridad y Justicia: la urgencia de un acuerdo político institucional", Busatto plantea algunas medidas concretas: "un plan de obra pública en el sistema penitenciario" que contemple la construcción de una Unidad para los denominados "presos de alto perfil": "Es absolutamente necesario que los presos de estas características tengan un régimen diferenciado, porque tienen capacidad de incidir en el exterior y gran poder de fuego", detalló. "Hay que modificar la normativa, las leyes que regulan a la policía tienen más de 40 años. También se debe reestructurar la organización de la fuerza, mejorar sus condiciones laborales, salariales y las políticas de destino, ascenso y permanencia en el lugar de servicio. Lo mismo con los agentes del servicio penitenciario", enfatizó.

Se refirió a la necesidad de que el Ministerio Público de la Acusación "realice una auditoría para establecer el personal que cumplimenta funciones, su situación de revista, qué tipo de investigaciones se han delegado en dicho organismo e impulsar el concurso público de designación del director del Organismo de Investigaciones".

Respecto a la Justicia federal, "para que las investigaciones de narcotráfico y delitos conexos sean más eficaces, la Procuración debe designar un cuerpo de auxiliares fiscales para que sean distribuidos entre las distintas fiscalías federales con asiento en Santa Fe". Además, crear "una unidad especializada en narcocriminalidad con sede en las ciudades de Rosario y Santa Fe, que debería estar a cargo de un fiscal federal con trayectoria y experiencia, que supervise y coordine la actuación de los fiscales federales y auxiliares fiscales que lleven adelante la labor investigativa", expresó.

Busatto dejó en claro que pensar la seguridad "sólo en términos de cantidad de patrulleros y policías es un error". "Debe haber una mayor inversión del Estado en otras áreas. Nosotros impulsamos la creación del Ministerio de Deportes, para darles herramientas a los clubes de toda la provincia. Cobrando una tasa mínima a las exportaciones e importaciones portuarias, vamos a tener 7500 millones de pesos para fortalecerlos. Un pibe que va a un club, no está en la calle", insistió. Además, afirmó que cobrándole ingresos brutos a las cerealeras (que no pagan ese impuesto) se puede recaudar lo necesario para mejorar "mil escuelas por año".