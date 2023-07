“No hay tiempo que perder en la Provincia”, expresó el diputado socialista Pablo Farías

En representación del Partido Socialista que lidera Mónica Fein como precandidata a gobernadora, y de Clara García, actual diputada provincial que va por la renovación de su banca, en la mañana de ayer visitó Rafaela el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías, acompañado por la diputada Gisel Mahmud que también busca su reelección, el precandidato a senador por el departamento Castellanos Alejandro Ambort, y los rafaelinos Matías Martínez Sella, quien se postula como concejal, y Marcela Kloster como diputada provincial.

“Gracias por acercarse. Son días en los que prácticamente todas las horas están ocupadas. Poder encontrarnos acá, compartir con ustedes y llegar a mucha gente es importante”, expresó Ambort a modo de apertura del desayuno con la prensa en Cyrano Bar.

Por su parte, Farías ponderó las listas del Socialismo para las elecciones primarias del 16 de julio y planteó fuertes críticas contra la gestión del gobernador, Omar Perotti. “Estamos felices de estar aquí en esta importantísima ciudad de la provincia acompañados por referentes locales que realmente prestigian nuestra lista de diputados provinciales que encabeza Clara García, y que se distingue del resto de las listas por tener una fuerte impronta de defensa de los intereses de Santa Fe. No nos cansamos de decir que esta es una provincia tradicionalmente discriminada y relegada por los sucesivos gobiernos nacionales y que necesita que sus dirigentes defiendan sus intereses, tal como lo plantea Clara García en todo momento y Mónica Fein, nuestra candidata a gobernadora. Necesitamos que cada uno de los que ocupamos lugares en los distintos estamentos, tengamos en claro que, en la provincia de Santa Fe, los intereses de los santafesinos tienen que anteponerse a cualquier otra realidad. La provincia de Santa Fe merece otro presente” sostuvo Farías.

En cuanto a su balance sobre la gestión de Perotti, el legislador provincial opinó: “Como muchos, teníamos mayores expectativas. Estábamos en otro espacio político, pero siempre creímos que Perotti iba a tener otro tipo de actitud en el gobierno. Armó un gabinete con figuras que ya habían estado sin mucho éxito en el gobierno provincial, y en términos de seguridad hizo muy malas apuestas con todos sus ministros. Por eso hoy el problema se ha recrudecido. Sentimos un grado de decepción de su parte. Encontró una provincia que tenía un montón de cuestiones que estaban en marcha, en desarrollo, y sobre esa base podría haber hecho muchas cosas. Lamentablemente defraudó nuestras expectativas".

Respecto a las políticas del actual gobierno a las que habría que darle continuidad en la próxima gestión, Farías respondió que “todo lo que es obra pública, que lamentablemente la detuvo (Perotti) sin explicación". En este sentido, señaló que "hay que reanudar la obra pública en forma inmediata, no hay que caer en el error que cometió Perotti de paralizarla durante dos años para luego reiniciarla".

En su visión crítica hacia Perotti, agregó que "hubo muy poca obra nueva" a la vez que consideró necesario "revisar las políticas de salud y educación, creemos que hay problemas que hay que atender en forma urgente como seguridad, que es el gran fracaso”.

Con su mirada local, Ambort -quien estaba acompañado por Lorena Adorati, compañera de fórmula para el Senado- se sumó diciendo: “Yo no tengo duda que “Unidos para Cambiar Santa Fe” va a ser una gran elección en todas sus categorías y tanto en el Concejo como en la representación del departamento Castellanos en el Senado que es donde llegamos para proponer una renovación, indudablemente el frente va a ser protagonista. Quienes estén encabezando las listas van a tener un acompañamiento de mucha gente, para convertirse en una posibilidad concreta, un inicio de etapa nueva”.

El rafaelino Martínez Sella, precandidato a concejal, por su parte dijo: “En mi caso estamos muy entusiasmados. Es la segunda vez que encabezo la lista de concejales, pero a su vez he participado en el gobierno de Miguel Lifschitz (2015-2019), y somos el proyecto político de su continuidad. Lo hemos demostrado en el gobierno, en la Legislatura, y algo en lo que hago mucho hincapié es que el Concejo Municipal tiene que tener proyectos alternativos al Ejecutivo, debatirlos y aprobarlos. Nosotros tenemos que darle a la ciudadanía propuestas concretas en diversos temas, y no solamente recibir lo que el Ejecutivo propone. Además, al Concejo le está faltando la renovación de los dirigentes”.

Al ser consultado sobre el primer proyecto que impulsaría, Martínez Sella contestó que sería un plan integral de seguridad. “Ha quedado demostrado que están alineados los gobiernos nacional, provincial y local, pero aún así, la seguridad en Rafaela no está mejorando, sino todo lo contrario, empeora. En algún momento, el Intendente decía que eran discriminados porque el gobierno era de otro color político, sin embargo, hoy están alineados y los resultados no aparecen porque hay falta de voluntad, de inteligencia, y de un plan concreto de acción que conduzca la Intendencia, en el cual el gobierno provincial ponga todos los recursos a disposición. Por eso necesitamos hoy que Mónica Fein sea gobernadora, y que Clara García gane en la Cámara de Diputados, para poder lograr el máximo posible y llevar adelante estas propuestas”, expresó el joven dirigente que pelea por conquistar una banca en el Concejo.

Por su parte, Mahmud destacó la experiencia de los dirigentes socialistas para volver al gobierno. “No somos personas que llegamos a la política ahora, hemos estado en el gobierno, hemos recorrido la provincia, tenemos personas formadas con experiencia y sabemos que estos cuatro años del gobierno de Perotti fueron un retroceso. Retrocedimos en materia de educación, en seguridad, y en salud. Por supuesto que la educación y el empleo van a ser parte de nuestras principales. Tenemos muchísimo para cambiar. La gente nos decía que nos pongamos de acuerdo para que tengamos un mejor gobierno, e hicimos eso entre muchos partidos de la provincia, con quienes tenemos similitudes y diferencias, nos pusimos de acuerdo y hoy estamos compitiendo en elecciones".

"Desde el Socialismo llevamos una propuesta concreta con Clara García, a quien consideramos que es la más preparada para enfrentar a Perotti, que deja este gobierno y se quiere refugiar en la Cámara de Diputados para impedir el desarrollo de un gobierno nuevo que estamos seguros que va a llegar", subrayó Mahmud.

Ya finalizando la ronda, al ser preguntados sobre las primeras medidas que la posible gobernadora Mónica Fein aplicaría en caso de ganar las elecciones, Farías respondió: “Mónica tiene una gran tarea por delante, hay áreas en la provincia que realmente necesitan una atención inmediata. Lo primero es la educación. El nuevo gobierno asume en diciembre, y tiene un corto tiempo para reordenar el inicio del ciclo lectivo el año que viene. El mes de enero es un mes para ganar y poner las escuelas en condiciones, hay mucha queja por defectos en los edificios escolares, y problemas en el sistema educativo que hay que atender rápidamente. El sistema de salud también tiene situaciones urgentes. Nosotros estamos trabajando en una propuesta integral; hoy tenemos faltantes de médicos en toda la provincia, y el gobierno actual no tomó medidas a tiempo. Faltan pediatras sobre todo en los centros de salud y en los hospitales del interior".

Por último, Farías resaltó que "se debe continuar con la obra pública, hay que poner sobre la mesa la falta de pagos ya que hay un atraso importante en la cancelación de los certificados, así nos lo han planteado los empresarios, y la Cámara Argentina de la Construcción está preocupada por esto. Estamos trabajando para lo que viene, conocemos el gobierno, la provincia, sabemos dónde están los problemas, venimos siguiendo muy de cerca al gobierno provincial. Clara García debe haber sido la diputada que más marcó cada uno de los problemas que la gestión de Perotti tuvo. En el tema seguridad, venimos advirtiendo ya desde el primer ministro que fue Marcelo Sain, cuáles eran los problemas que se iban a producir. Estamos trabajando para que a partir del 11 de diciembre arranquen las nuevas políticas. No hay tiempo que perder en la provincia”.