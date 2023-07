Concejo: dichos de una aspirante a integrar el Cuerpo Legislativo generaron reacciones

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Como estaba previsto el Concejo Municipal ayer por la mañana volvió a concretar una sesión ordinaria.

Tal como sucede habitualmente se inició con el izamiento del pabellón nacional, tarea que cumplió María Alejandra Bugnon de Porporatto.

La titular del cuerpo, Carolina Giusti, ofreció el segmento de manifestaciones a quien desease expresarse, pidió la palabra Horacio Bertoglio quien remarcó que no es habitual en el Cuerpo reaccionara ante declaraciones, porque respetan la libertad de expresión, pero como en esta ocasión quien emitió expresiones desafortunadas, es una aspirante a ocupar una banca en el Concejo, Lilia Yacomosky, quien según lo afirmado por Bertoglio, en declaraciones periodísticas se manejó con falacias en lo relativo al funcionamiento del Concejo, situación altamente preocupante al provenir de alguien que aspira a convertirse en concejal. El edil se manifestó muy molesto por la manera de referirse al accionar de los actuales integrantes del Concejo, de manera artera y convirtiéndose en una falta de respeto a la institución.

Refiriéndose al accionar del concejo, la entrevistada lo culpó de las demoras que se sufren en la recepción de fondos, a ello Bertoglio manifestó, como ejemplo, que el tema del Fondo de Obras Menores, el Ejecutivo envió los proyectos a la Provincia 11 meses después que el Cuerpo Legislativo los había aprobado.

También en este segmento hizo uso de la palabra María Alejandra Bugnon de Porporatto, quien exaltó el compromiso, la investigación y el razonamiento de alumnos de escuela Florentino Ameghino que visitaron el recinto, y con visible emoción dio lectura a un trabajo relacionado con la Independencia, para concluir afirmando que la educación es la única llave que nos permite ser verdaderamente independientes.

Acto seguido fue aprobado el acta del encuentro anterior y fue brindado el informe de Presidencia.

Iniciándose a continuación el tratamiento del Orden del Día



Notas oficiales



Remitida por el Subsecretario de Hacienda y Finanzas. Informan estado de rendiciones de la Municipalidad de Sunchales ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.A pedido de Carolina Giusti fue leída la nota, y luego la titular del cuerpo resaltó que pese a haber presentado la documentación, el Municipio sufrirá consecuencias, enfatizó que hay mala comunicación .

Por su parte Horacio Bertoglio señaló que la Fiscalía de Estado confirmó la presentación de documentación.

* Seguidamente ingresó otra nota remitida por la Subsecretaría de Producción y Cooperativismo.Remiten consideraciones en relación a los Expedientes N° 2041 a 2044 - Planes de Venta SunchaLOTE.

Este tema generó también un amplio debate.

Carolina Giusti destacó la predisposición del Cuerpo para tratar el tema y se lamentó diciendo que es grave que se juegue con la necesidad de la gente. Se mostró proclive a atender solo funcionarios que estén relacionados con el tema tratado.

Remarcó que el cuerpo está analizando el Proyecto de Ordenanza para lograr una mejor herramienta legal.Destacó que no cuentan con ningún acto administrativo que indique que Ariel Manning retorne a su cargo en el Instituto Municipal de la Vivienda, además esperan recibir la comunicación de la renuncia de Marilina Grande- designada sin haber concursado-, sentenció que está dispuesta a recibir solo a los funcionarios que tengan competencia e idoneidad para decidir sobre SunchaLote y conminó " pónganse a trabajar cada uno para lo que fueron designados".

Andrea Ochat enfatizó que las expresiones vertidas por la precandidata es una manera de poner a los ciudadanos en contra del Concejo,

Destacó que que están poniendo el tema en discusión y escuchando a los vecinos para buscar la mejor manera de decidir cómo surgirán los beneficiarios, " nos tomamos nuestro tiempo porque queremos hacerlo bien".

Por su parte Pablo Ghiano recordó que el IMV hizo un concurso que fue ganado por Ariel Manning, él para retomar sus funciones de coordinador del IMV debe tomar licencia en el actual cargo que ocupa actualmente en el gobierno municipal, además el cargo de coordinador no podrá convocar a concurso hasta que venza el plazo que ostenta Manning.

También recordó que para lograr los beneficiarios, en los distintos planes fueron utilizados diversos sistemas, siempre tratando de mejorar. Ahora el Cuerpo posee cuatro proyectos que deberá analizar.

Hizo una defensa de Leandro Lamberti actual subsecretario de Producción y Cooperativismo, señalando que es la persona más capacitada para discutir SunchaLote, ya que siendo concejal fue el autor de la Ordenanza.

A esta aseveración Carolina Giusti replicó que no discute la capacidad, sino que desea que el contacto sea con los funcionarios con responsabilidad en los cargos para los que fueron designados.





Peticiones y asuntos particulares



* Nota Particular remitida por Gladis Espíndola de Rodríguez. Solicita reunión con el Sr. Intendente por requerimientos vinculados a las ferias de artesanos en Plaza Libertad.





* Remitidas por Stella Maris Mosso. Realiza manifestaciones en torno a reclamos comunitarios suscitados en la ciudad.Tema que fue girado a comisión





Despachos de Comisión





Fue aprobada la Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal.Crea el Programa de Ordenamiento Vial para Ciclistas.Fundamentado por Pablo Ghiano.

Al respecto María Alejandra Bugnon remarcó la imperiosa necesidad de contar con las bicisendas, expresiones a las que adhirió Carolina Giusti.



Ingresaron luego numerosos proyectos que trataremos en otra edición.