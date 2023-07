Atractivas propuestas para la semana

Se estrena una nueva película de animación para la familia: Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman, con dos funciones diarias a las 18:00 y 19:30. Además, Espacio INCAA repone Blondi, la ópera prima de Dolores Fonzi, con funciones a las 21:15. El sábado no habrá proyecciones de cine por la realización de la Velada del 9 de julio.

La nueva propuesta de DreamWorks “Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman” se adentra en los misterios del reino submarino con la historia de una una tímida joven de 16 años llamada Ruby Gillman, quien se entera de que es la siguiente de una legendaria estirpe de krakens marinos reales.

A pesar de su elevado destino, todo lo que Ruby quiere es encajar en la escuela, con posibles amigos. Pero cuando Ruby decide desobedecer las instrucciones de su madre, se entera de que desciende de las reinas guerreras kraken y que un día ascenderá al trono de su abuela, como Reina Guerrera de los Siete Mares.

En la película, los krakens son una raza que ha jurado proteger los océanos del mundo de las vanidosas sirenas, sedientas de poder, y ambos bandos han estado luchando durante eones. El enfrentamiento generacional llega a un punto crítico cuando una popular sirena que nació en 1950 llamada Chelsea se matrícula en la escuela de Ruby.

Se proyectará doblada y en 2D, desde el viernes al martes con dos funciones diarias a las 18:00 y 19:30, a excepción del sábado 8 de julio, que no habrá funciones de cine. El valor de la entrada es de $1100.



Nuevas funciones de Blondi

Espacio INCAA vuelve a proyectar “Blondi”, la exitosa ópera prima de Dolores Fonzi como directora, protagonizada también por ella, junto a Carla Peterson, Rita Cortese, Leonardo Sbaraglia y Toto Rovito.

Este film en tono de comedia, abre imperceptiblemente temas enormes y trascendentes. Mientras relata la historia particular y cotidiana del vínculo de una madre con su hijo, nos va hablando de las distintas formas de maternidad y crianza, la juventud y la madurez, las mujeres y el feminismo, las libertades individuales y las distintas formas de amor filial. BLONDI es una película sobre el amor y la libertad.

Se podrá ver desde el viernes al martes a las 21:15, a excepción del sábado 8 de julio que no habrá funciones de ine. El costo de las entradas es de $200 la general y $100 estudiantes y jubilados. Es apta para mayores de 13 años.