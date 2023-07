La UTA anunció paro de colectivos para mañana

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un nuevo paro en las líneas de corta y media distancia para este viernes, en reclamo de que las empresas cumplan con el pago del aumento salarial acordado en paritarias. El sindicato advirtió que la medida de fuerza se cumplirá mientras las empresas no acaten la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte que dispuso la mejora salarial para los choferes del interior y para el área metropolitana.

El gremio exigió en un comunicado "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros".

La medida de fuerza alcanzaría en principio los servicios que realizan empresas de la región, que comunican Rafaela con ciudades como Rosario, Santa Fe, Esperanza, Sunchales y Ceres entre otras.

LA UTA, que es liderada por Roberto Fernández, sostuvo que "las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores". Agregó que los choferes "no pueden, ni deben, esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes y no pueden ser rehenes de la problemática del servicio".

Las cámaras empresarias y el gremio habían acordado que los choferes de colectivos que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país accederían en julio a un nuevo básico salarial de 348.800 pesos.

El acuerdo salarial que es subsidiado con fondos de los ministerios de Transporte y Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció elevar el salario básico retroactivo a abril a 262.000 pesos y una suma fija no remunerativa y por única vez de 32.000 pesos.

En mayo el básico se estableció en 284.000 pesos, en junio en 320.000 pesos y en julio prevé un piso de 348.800 pesos, mientras que en agosto será de 380.192 pesos y en septiembre, de 414.409 pesos.