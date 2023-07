Los octavos de la Libertadores

La Copa Libertadores ya tiene definidos sus octavos de final, luego del sorteo realizado ayer en Paraguay, en la sede de la Conmebol.

Racing se enfrentará con Atlético Nacional, Argentinos se medirá con Fluminense, River chocará con Internacional de Porto Alegre y Boca se cruzará con Nacional.

El eventual Superclásico entre Boca y River sólo podría generarse en una final, como sucedió en la edición de 2018, cuando el equipo de Marcelo Gallardo dio la vuelta olímpica en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid tras imponerse por 3-1 (2-2 en la ida en la Bombonera) en tiempo suplementario.



OCTAVOS DE FINAL: Atlético Nacional vs. Racing; Bolivar vs. Atlético Paranaense; Flamengo vs. Olimpia de Paraguay; Atlético Mineiro vs. Palmeiras; Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle; Argentinos vs. Fluminense; River vs. Internacional de Porto Alegre y Nacional vs. Boca Juniors.



El calendario de cada fase:



Octavos de final: del 1/8 al 3/8 de (ida); del 8/8 al 10/8 (vuelta).



Cuartos de final: del 22/8 al jueves 24/8 (ida); del 29 al 31/8 (vuelta).



Semifinales: 26/9 y 27/9 (ida); 5/10 y 6/10 (vuelta).



Final: 4/11 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, de Brasil.