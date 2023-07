Unión recibe a Boca en el 15 de Abril

Boca Juniors, que retomó la senda del triunfo el fin de semana aunque ese éxito no alcanza para maquillar su discreta campaña en la Liga Profesional de Fútbol, visitará hoy a Unión de Santa Fe, en uno de los seis partidos que le darán continuidad al torneo que lidera cómodo River Plate.

El encuentro, válido por la fecha 23, se jugará a partir de las 17 en el estadio 15 de Abril, de Unión de Santa Fe, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por TNT Sports.

El equipo "Xeneize" que dirige Jorge Almirón tiene 31 puntos y el domingo último venció en La Bombonera a Sarmiento de Junín por 2 a 0 con goles del uruguayo Miguel Merentiel y Cristian Medina, eso le permitió ponerle fin a una racha de más de un mes sin ganar en el torneo local.

Su rival, Unión, perdió en la fecha pasada con Atlético Tucumán por 1-0 en el partido que marcó el inicio de Cristian "Kily" González como entrenador, quien asumió en reemplazo de Sebastián Méndez, de polémica salida del club ya que se marchó en forma intempestiva para dirigir a Vélez.

En cuanto al historial, se enfrentaron en 63 ocasiones, de las cuales Boca ganó 34, Unión 14 y se registraron 15 empates.



OTROS PARTIDOS DE ESTE JUEVES: 14hs Arsenal vs Defensa y Justicia, 19hs Sarmiento de Junín vs Talleres de Córdoba, 19hs Argentinos Juniors vs Instituto de Córdoba, 21.30hs Huracán vs Atlético Tucumán, 21.30hs Belgrano de Córdoba vs Barracas Central. MAÑANA: 19hs Gimnasia La Plata vs Independiente, 21.30hs Central Córdoba vs Newell's Old Boys



Las posibles formaciones:



Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Yeison Gordillo, Enzo Roldán; Mauro Luna Diale e Imanol Machuca; Jerónimo Dómina. DT: Cristian "Kily" González.



Boca Juniors: Sergio "Chiquito" Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Cristian Medina; Juan Ramírez, Miguel Merentiel y Valentín Barco. DT: Jorge Almirón.



Estadio: 15 de Abril.

Arbitro: Andrés Merlos. VAR: Mauro Vigliano.

Hora de inicio: 17. TV: TNT Sports.