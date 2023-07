Optimista, Pesce estimó hiper superávit comercial

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, estimó que el país tendrá el año próximo un superávit comercial de 25 mil millones de dólares y consideró que la inflación "no se soluciona" sólo con crecimiento económico.

"El crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente, por eso, a la par que se soluciona el problema de la restricción externa, el de la inercia inflacionaria, es necesario también desarrollar el mercado de capitales", señaló Pesce.

El presidente del BCRA habló en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2023 sobre "Desafíos para la estabilidad macroeconómica y financiera en el actual contexto internacional", organizadas por la entidad monetaria. Destacó que "las proyecciones indican que el superávit comercial de Argentina va a escalar a 41.000 millones de dólares en 2030".

"La buena noticia es que en 2022 exportó casi 90.000 millones de dólares y que hacia adelante la perspectiva dada por las exportaciones de energía, de minería y del resto de los productos es muy auspiciosa", señaló Pesce. "En energía esperamos un crecimiento entre 2022 y 2030 de 8.000 a 36.000 millones de dólares de exportación, en minería de 3.800 millones a 15.000 millones y en el resto de 37.000 millones a 54.000 millones de dólares", enfatizó.

Señaló que esas proyecciones significarán que el superávit comercial del año que viene "escale a más de 20.000, posiblemente 25.000 millones de dólares, en el año 2026 a 30.000 millones y en 2030 a 41.000 millones de dólares".

Pesce señaló el efecto que tiene la inercia en el sostenido nivel de precios y también la importancia del desarrollo del mercado local de capitales. Dijo que Argentina "tiene un mercado de capitales muy pequeño; 6% de financiamiento del sector financiero al sector privado, 6% del producto, 8% de capitalización del mercado de capitales en la economía".

"Su resolución es compleja, porque no solo involucra problemas macroeconómicos, sino cuestiones de conducta de los agentes económicos", agregó el presidente del BCRA. (NA)