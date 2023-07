Cuenta regresiva para la Rural en Palermo

Del 20 al 30 de julio se realizará la 135º exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de la Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires y, a menos de un mes de las PASO nacionales previstas para el 13 de agosto, la clásica muestra del campo en la ciudad se convertirá en un gran escenario político.

De hecho, la mañana del 24 de julio, todos los precandidatos a presidente fueron invitados a exponer sus propuestas. "La idea es que digan qué es lo que piensa hacer el que gane a partir del 11 de diciembre", señaló el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino durante la presentación de las novedades que este año tendrá la muestra.

El encuentro será en el auditorio principal. "Invité a todos los candidatos, personalmente hablé con ellos y por ahora, incluso el actual ministro Sergio Massa, dijo que lo va a tener en agenda y va a tratar de venir", agregó el presidente de la SRA.

"Van a estar todos porque es un ámbito espectacular para que puedan contarle al campo y al ciudadano en general lo que piensan hacer", reiteró Pino.

De esta forma, la Rural 2023 se convertirá en una gran vidriera justo tres semanas antes de las PASO. Fueron invitados, como en abril pasado, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti, Javier Milei, Sergio Massa.

Tres días antes, el 21 de julio estarán presentes también los equipos técnicos de los precandidatos para presentar sus propuestas.

Pino aseguró también que el presidente Alberto Fernández fue invitado al tradicional discurso de apertura, pero que aún se espera la respuesta. De aceptar sería la primera vez en lo que va de su mandato que el jefe de Estado asiste a la muestra.

El acto de apertura será como siempre casi al final de la muestra, el 29 de julio, con los grandes campeones de cada especie desfilando en la pista central y una presencia especial que por ahora no se quiso develar. En un año en la que el campo estuvo atravesado por la sequía, no habrá show de inauguración como el año pasado cuando se contrató a Diego Torres.



ACTIVISTAS

Pino descartó ante la consulta de Noticias Argentinas que, como todos los años, la exposición que este año se presenta bajo el slogan "Vivamos lo nuestro", seguramente contará con la presencia de activistas protectores de los animales.

"Todo el mundo es bienvenido, lo que le pedimos es que no entren por la ventana. Que vengan a dialogar y los atenderé personalmente", dijo. El año pasado un grupo activista entró a la pista durante la presentación del show musical.

La exposición estará abierta al público del 20 al 30 de julio y coincide, como es habitual, con las vacaciones de invierno. La entrada tiene un valor inicial de 1.900 pesos y hay promociones para grupos familiares tanto en la semana como en el fin de semana. Se pueden comprar por internet.

Este año la imagen que representará a la exposición es la del gran campeón macho de la FICCC (Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos) en homenaje por los 100 años.

Además, un caballo criollo y un Shorton serán los primeros ejemplares de los miles que formarán parte de megamuestra. El Shorton tiene que ver con el 200° aniversario de la llegada de Tarquino, el reproductor que marcó a la ganadería argentina.

Como novedad, Pino anunció que el domingo 23 a las 18:00 tendrá lugar un evento interreligioso. "Creemos que tiene mucho que ver con la Rural, porque este año se conmemoran los 40 de la democracia. El mundo está convulsionado con esta guerra que no termina más, y Argentina tiene sus divisiones y hay que terminar esta grieta. Por eso nos pareció prudente realizar este encuentro y ya tenemos confirmadas 6 presencias", señaló. (NA)