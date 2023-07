Parece que a julio le gusta el calor, pero ¿vuelve el frío?

Ya no caben dudas de que estamos viviendo un "invierno de locos" en nuestra ciudad y en gran parte del país desde hace varios días, con temperaturas anormales y atípicas para esta época del año. Luego de algunas jornadas de frío polar durante el mes de junio, de repente la humedad volvió a instalarse en la región para no irse más, al menos da esa sensación. Y por más acostumbrados que estemos al calor insólito y a la humedad esta temperatura en el arranque del mes de julio no deja de sorprender.

Y cómo se explica que en pleno invierno, tengamos temperaturas máximas de casi 28ºC, como sucedió en el día de ayer en horas de la siesta, donde prácticamente todo el mundo volvió a utilizar las remeritas y pantaloncitos cortos para volver a guardar, por algunos días, esas incómodas camperitas, bufandas, guantes, etc. Igualmente, siempre hay que tener a mano un abrigo, porque aún debemos cuidarnos y protegernos de los virus y enfermedades respiratorias, grandes protagonistas en estos tiempos de fresco y calor al mismo tiempo.

Entonces, por este motivo, la pregunta que se hacen algunos rafaelinos es hasta cuándo seguirá el calor, sobre todo para los amantes del clima templado y primaveral, aunque aquellos que también son amantes del clima invernal se deben estar preguntando, con seguridad, cuándo volverá el frío.

Según el Servicio Meteorológico Nacional este jueves habrá poca amplitud térmica ya que se esperan 12° de mínima y 20º de máxima. Además se esperan lluvias aisladas y chaparrones para la madrugada. Igualmente, más allá de que la temperatura va a disminuir algunos grados, vamos a estar lejos de una ola polar. Lo mismo sucederá para este viernes, donde se estiman algunas lluvias aisladas y temperaturas entre 15ºC y 10ºC. Para el fin de semana se estima nuevamente un cielo nublado y las mínimas estarán en los 10° y 12° mientras que las máximas rondarán los 19ºC, mientras que para el lunes y el martes se detallan que volverían nuevamente las condiciones inestables y las lluvias débiles o dispersas.



TEMPERATURAS POR

ENCIMA DE LO NORMAL

Mientras tanto, según el SMN, julio, agosto y septiembre estará marcado por temperaturas "encima de lo normal". Es que durante los primeros días de julio se esperan valores cercanos a los 30 °C, tal como viene aconteciendo, además de que el invierno en la provincia de Santa Fe estará marcado por olas de frío. El último reporte trimestral indica que se esperan registros de temperaturas superiores a los normales sobre Santa Fe, Córdoba, región del noroeste, norte, y litoral argentinos. El estudio, que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre, además puntualiza que “no se descarta que hacia parte del centro y noreste del país la amplitud térmica pueda ser superior a la normal, con una mayor frecuencia de temperaturas máximas más altas que lo normal y temperaturas mínimas más bajas que lo normal”.

Respecto a las precipitaciones, el informe indica que el panorama será “normal sobre la región norte, sur del litoral, oeste de Buenos Aires, La Pampa y sur de Patagonia”. Además, el SMN aclaró que “se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el período analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del tiempo que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración”. Es decir que, aunque se esperan valores de temperatura por encima de lo normal en Santa Fe, el invierno no estará exento de la llegada de olas de frío como las que podrían aproximarse las próximas semanas, después de este “veranito” de inicio de julio.