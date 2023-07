"Construir en Familia", un programa que pretende disminuir el déficit habitacional

El sueño de la casa propia es por lo que trabaja todo rafaelino. A través del esfuerzo y la dedicación, poder contar con algo a lo que a futuro digan "es mío", es el anhelo de cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad.

Es así qué Leonardo Viotti y Germán Bottero, precandidatos a Intendente y Concejal de la Lista "Es con Vos", respectivamente, establecieron entre las propuestas de campaña la creación de un nuevo programa: "Construir en Familia". Se trata de una propuesta de acceso a la vivienda, una alternativa viable para disminuir el déficit habitacional, generando la oportunidad de acceder a la vivienda con esfuerzo propio y ayuda mutua.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Relevamiento Socioeconómico del ICEDeL 2022, dentro del 35,5 por ciento de las personas que no son propietarias, el 47,8% tienen intenciones de construir o comprar una vivienda en los próximos cinco años. A su vez, el 3,6% manifestó estar construyendo y el 48,6% restante no tiene intenciones de hacerlo.

A partir de estos números "hay una percepción generalizada en cuanto a la lejanía del viejo anhelo de la casa propia en los proyectos de vida de la ciudadanía", remarcó Bottero.

Por otra parte, entre los hogares proyectados que tienen intenciones de comprar o construir una vivienda, el 92,4 por ciento aún no pudo concretar la idea por falta de financiamiento. El 32,2% se encuentra inscripto en el Instituto Municipal de la Vivienda, mientras que el 17,8% ya cuenta con un terreno propio.

La implementación de este nuevo programa, explica Viotti, "cubrirá las necesidades de muchas familias rafaelinas que no pueden, hoy en día, acceder a su vivienda propia".