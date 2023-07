Comenzó el intercambio entre el municipio y Nación

En el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, comenzó este miércoles el intercambio “Mujeres en el entramado productivo”, desarrollado entre la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación y la Municipalidad de Rafaela. En los objetivos se destaca el compartir enfoques de trabajo, buenas prácticas y herramientas concretas para apoyar la trazabilidad de la mirada de género en las políticas de desarrollo productivo a nivel territorial; fortalecer una red de intercambio horizontal entre mujeres empresarias con la visita del Consejo Asesor de Gabinete de Género; mejorar la capacidad de sector público provincial y municipal para incorporar la perspectiva de género en el diseño, planificación, seguimiento y llevar la acción de políticas y programas de industria y desarrollo productivo a través del desarrollo de un taller específico sobre "Herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito productivo”.



TRABAJO CONJUNTO

Al tomar la palabra, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, contó respecto a lo que se viene trabajando en el municipio: “Primero arrancamos con nuestras políticas del día a día. Después avanzamos y entendíamos que podíamos trabajar desde la formación y las capacitaciones. Asimismo, se llevaron adelante diversas acciones en el sector empresario para romper algunos patrones de conducta. Y hoy llegamos a este intercambio que nos permite seguir creciendo en temas de género como municipio”. Por su parte, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, dijo: “Siempre tratamos de trabajar el abordaje de estos temas en equipo, en conjunto, sumando los roles y lo que podamos explotar de cada una de las áreas municipales, más allá de las cuestiones de perspectiva de género, de trabajar las políticas públicas con esta perspectiva en materia de producción, de productividad, acompañando a emprendedores, acompañando a empresas”. “Es importante tener los datos y es importante también evaluar si esas políticas que nosotros implementamos, sobre todo innovando e incluyendo esta perspectiva, funcionan bien. Si tenemos que hacer correcciones, no sólo tenemos que seguir cultivando, regando y cuidando esa semillita de la evaluación, sino también tenemos que seguir potenciando la perspectiva de género en todas las secretarías y en todos los ámbitos y espacios públicos”, concluyó.

En tanto, la directora nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, Natalia Aquilino, resaltó: “Para nosotros desde Secretaría de Industria, desde la Subsecretaría de Análisis y Planificación de la Política Productiva, es un gusto enorme acompañarlos. Tenemos este taller que hicimos con mucho amor ya el año pasado y que con el liderazgo de Paula y su equipo, pudimos hacer en otras provincias también. Así que me pareció una buena idea traerlo a casa porque me parecía que estaban buenos los contenidos, y que siempre tengo ese puente que decía Cecilia que cuidar. Así que ha sido como siempre un enorme gusto y muy orgullosa del laburo que hacen, que, como decía Diego, también está bueno mostrar”.

Por último, la coordinadora del gabinete de género, Paula Basaldúa, indicó: “Es una primera experiencia. Hemos tenido con otros municipios, pero en pandemia, un proceso que quizás quedó a medio camino por esa situación. Este es el primer encuentro en el marco de un Gobierno local”. “Nosotros solemos trabajar estas agendas más a nivel provincial. Yo estoy formada en desarrollo local, con lo cual para mí es una mirada que es inevitable pensar desde lo local, el desarrollo en todo sentido. Y también el desarrollo productivo. Y si además tiene perspectiva de género, y datos, muchísimo mejor”, cerró.