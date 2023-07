Fabricio Llobet, el árbitro de Central Norte-9 de Julio

El Consejo Federal dio a conocer este miércoles las designaciones para la vigésima fecha del torneo Federal A a jugarse este fin de semana. En el partido que 9 de Julio disputará en Salta frente a Central Norte, en su primera presentación de la tercera rueda, dirigirá Fabricio Llobet, de Córdoba. Como asistentes estarán Emanuel Serales (Córdoba) y María Belén Bevilacqua (Río Cuarto). El cuarto árbitro será Mario Casal (Deán Funes).

La fecha dará inicio el sábado, con el encuentro entre San Martín de Formosa y Boca Unidos de Corrientes, a las 16 (Mauricio Martin); mientras que el domingo -además de Central Norte y 9 de Julio- estarán jugando: a las 16 Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América de Formosa (Maximiliano Macheroni) y a las 15.30 el clásico salteño entre Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana (Lucas Cavallero). Libre quedará Crucero del Norte.



FESTEJOS DEL DOMINGO

El barrio 9 de Julio se vestirá de fiesta el próximo 9 de julio de 2023 para dar la bienvenida al festival "Día del 9", un evento que promete entretener y deleitar a todos los asistentes con una emocionante programación, en el aniversario 119 de la institución. Desde música en vivo hasta actividades recreativas, este festival tiene algo para todos los gustos. Será a partir de las 12, con ingreso por calle Ayacucho.

Habrá bandas musicales, espectáculos de circo y acrobacias, paseos gastronómicos y feria de artesanos.

El festival también ofrecerá una serie de clínicas deportivas, donde los aficionados podrán aprender y perfeccionar sus habilidades en diversas disciplinas.

La entrada al evento será a través de un bono contribución de $500 por persona. Los deportistas podrán acceder sin cargo presentando su identificación correspondiente. Las entradas estarán disponibles para retirar en la secretaría del evento, ubicada en Ayacucho 309 a partir desde el lunes de 8 a 16hs.

Para finalizar el evento, se transmitirá el partido de Central Norte vs 9 de Julio por pantalla gigante.



UNIÓN JUEGA EL SÁBADO

Por su parte, Unión de Sunchales jugará el sábado 8 en Las Parejas ante el local Sportivo en el marco de la Zona 3. El encuentro dará inicio a las 15 con el arbitraje del salteño Gustavo Benites.

Ese mismo día se enfrentarán, en similar horario, Independiente de Chivilcoy vs. Douglas Haig de Pergamino (Diego Novelli); Defensores de Pronunciamiento vs. Defensores de Villa Ramallo (Jonathan Correa) y El Linqueño de Lincoln vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Luciano Julio). Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.