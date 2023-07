Ben Hur tiene caras nuevas para el Regional

El torneo Regional Amateur 2023/24 es el gran objetivo de Ben Hur y para esa competencia ya empezaron a sumarse incorporaciones, que también podrán formar parte en la Copa Santa Fe. Este miércoles la institución anunció dos contrataciones de jugadores conocidos de nuestro fútbol y uno de ellos con pasado reciente por el sur de la ciudad.

El arquero Gonzalo González, que ya militó durante el pasado Regional en el Lobo, llega procedente de Unión de Sunchales para incorporarse al plantel conduce “Roly” Carlen. Este martes, el chaqueño de 34 años sumó su primer entrenamiento en la BH recordando que cuenta con una importante trayectoria con pasos por, Atlético Policial de Catamarca, 9 de Julio de Morteros, Unión de Sunchales, Villa Mitre de Bahía Blanca y Chaco For Ever.

En tanto, Matías Rojo se suma procedente del Club Ciudad de Bolívar. El ex Unión de Sunchales tiene 30 años y también llevó adelante su primera práctica con el plantel liguista.

Formado como jugador en el Bicho Verde, cuenta además con pasos por, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Gualaceo Sporting Club de Ecuador y Ciudad de Bolívar.