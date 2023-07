Dónde invertir los pesos, esa es la cuestión

Esta semana, Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, brinda un detallado análisis de lo que sucede en el mercado nacional de granos.

Para el experto, la posibilidad de un dólar especial para el maíz parece totalmente dejada de lado en este momento, entendiendo que pudo más la preocupación por el impacto de esta medida en subas de costos para la leche, carne y lácteos que la necesidad de caja.

"Sin embargo, es innegable que está, por lo que los rumores de dólar soja reaparecen", advirtió. En ese sentido, estimó que quedan unos 10 millones de toneladas en poder de productores y otras 3 a fijar en la exportación. "Muchos políticos y expertos en finanzas estiman que esa mercadería se liquidaría si se dan los incentivos económicos, pero el productor ya encaminó el pago de sus cuentas, y la logística de soja ya está solucionada", explicó.

Y agregó: "dado que porcentualmente el nivel de ventas de soja es normal en este momento, no parecería oportuna la medida; habría que hacer mucho esfuerzo en términos de precio para que saliera mercadería". Por lo pronto, el mercado a término está ampliando el diferencial de las posiciones cortas (julio/septiembre) sobre las que todos apuestan podría salir la medida.



SABER DÓNDE INVERTIR

Por otra parte, reflexionó: “la cuestión es saber dónde invertir los pesos”. Y agregó: “si hay excedentes, vender diferido es buena opción, pero cuidado con quedarse la soja hasta el año que viene y comerse el inverso.

Para quienes están trillando maíz, retenerlo puede ser la mejor forma de dolarizarse. Pero la llegada del pico de maíz tardío hace que no existan espacios a fijar. “También interesante ver los diferidos en pesos”, señaló.

De la campaña nueva, el reporte del USDA es muy bajista maíz (mercado que ya venía pesado), pero también es un mercado que descontó muchas cosas bajistas, y quizás de alguna posibilidad más adelante. “¿Podrían tener quita de derechos de exportación? Es posible dado su poco impacto a nivel fiscal”, admitió.

En soja todo parece apuntar para arriba ahora, pero la soja argentina viene subiendo algo lenta. Habría que darle tiempo para que se ponga a tiro. Pero nadie se muere por tomar ganancias. Sólo que, si antes se pensaba que u$s 340 era buen precio de venta, ahora eso se corre al menos 15 u$s/tn al alza.