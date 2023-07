9 de Julio visita a Florida

Este jueves se pondrá en marcha la fecha 5 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos, ambos a las 21.30hs.



9 de Julio visitará a Florida de Clucellas mientras que Unión de Sunchales estará recibiendo al Deportivo Aldao.



El León marcha invicto y buscará una victoria que le permita saltar a la cima del torneo, por lo menos hasta que juegue Sportivo Norte, único líder con puntaje ideal hasta el momento. El conjunto Juliense tiene 10 puntos y viene de vencer 2-0 a Brown de San Vicente, mientras que Florida igualó sin goles con Libertad.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 12, puntos; 9 de Julio 10; Peñarol 9; Ben Hur 8; Libertad 7; Ferrocarril del Estado 7; Atlético de Rafaela 7; Dep. Josefina 6; Dep. Tacural 6; Dep. Ramona 5; Argentino Quilmes 4; Unión de Sunchales 4; Dep. Aldao 4; Atlético María Juana 3; Florida de Clucellas 3; Argentino de Humberto 3; Brown de San Vicente 0; Argentino de Vila 0.



El programa completo de partidos que se vienen:



HOY, 21.30hs Florida de Clucellas vs 9 de Julio, Unión de Sunchales vs Deportivo Aldao.



Domingo 09/07: 16.30hs Ben Hur vs Arg. de Humberto, en el estadio Agustín Giuliani; Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad, Dep. Tacural vs Atlético María Juana, Dep. Ramona vs Argentino Quilmes, 21.30hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol.



Jueves 13/07: 21.30hs Sportivo Norte vs Arg. de Vila.



Viernes 14/07: 21.30hs Brown de San Vicente vs Deportivo Josefina.



Sábado 15/07: 15.30hs Libertad de Sunchales vs Florida de Clucellas (Fecha 4).