Se estrena “Casi Muerta”, la nueva película de Natalia Oreiro

¿Qué harías si te quedara sólo un mes de vida? Esa es la pregunta que marca el desarrollo de la nueva película “Casi Muerta”, protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Velázquez, con dirección de Fernán Mirás.

Tanto los personajes como el público pasan por todos los estados: tiene momentos de risa con mucho humor negro y otras escenas que emocionan hasta las lágrimas. Se destacan las actuaciones de los cuatro personajes principales: Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Ariel Staltari y Paola Barrientos. También acompañan Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea. Todos en conjunto hacen que la historia fluya y que el amor prevalezca por sobre el miedo a la muerte.

María (Oreiro) y Javi (Velázquez), amigos inseparables de toda la vida, están distanciados desde hace tiempo. Hasta que él recibe un llamado de los otros dos compinches del grupo, Paula (Barrientos) y Lucas (Staltari): a María le queda sólo un mes de vida, diciembre. Su fecha de vencimiento es Año Nuevo.

Entonces, Javi decide volver a Buenos Aires, dejar atrás su nueva vida en Montevideo, reencontrarse con María, y con sus amigos Paula y Lucas, en esta situación terminal. El amor siempre estuvo entre ellos sin que el otro lo supiera. Pero ahora Javi tiene novia, la deslumbrante Julieta (Urtizberea), y su amor por María pertenece a lo más intenso de su pasado.

En cambio, María lo sigue amando. Ella le pide a su amigo que la acompañe en sus últimos y locos 30 días de vida. Javi se queda, pero no sabe qué hacer con su otra vida. No quiere mentirle y tampoco herirla, y ambos comienzan una larga red de mentiras y enredos. María intenta encontrarle un sentido a su vida, o a su muerte. Se adentra en un disparatado camino hacia el fin, viendo qué cosas le han quedado pendientes y qué es lo verdaderamente importante. Javi, Paula y Lucas la acompañan como pueden en este periplo, mientras que en Javi vuelve a nacer el amor por María. Hasta que todo estalla en Nochebuena, en la última cena.

“Casi muerta” de Fernán Mirás, es una película que se ríe de cosas serias. Una comedia que logra momentos de inmensa ternura seguidos del más fino humor negro, con los mejores ingredientes de las comedias de enredos. Un film sobre el valor de la amistad, el amor como fuerza vital y la risa como mejor salida ante lo que no podemos cambiar.

La película es una adaptación de “Bypass”, la comedia vasca nominada a 15 premios Goya, incluidos Mejor Película y Mejor Guión. “Casi Muerta” se estrena en los cines hoy, jueves 6 de julio. NA