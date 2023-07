Se presentó el Challenger de tenis en la ciudad de Santa Fe

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, visitó el primer certamen de la categoría 50 de la ATP en la historia de la provincia. El encuentro, que comenzó el lunes y finalizará este domingo 9 de junio, se desarrolla en el Santa Fe Lawn Tennis Club.

Por la mañana, al dar inicio la jornada de octavos de final del certamen internacional, la secretaria de Deportes de la provincia, Florencia Molinero brindó una conferencia de prensa junto con el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri; el capitán de la Selección Argentina de Tenis, Guillermo Coria; el director del torneo, Eduardo Palasciano; el director provincial de Deportes Federados, Raúl Araya; y el presidente del Santa Fe Lawn Tennis Club, Joaquín Echagüe, entre otras autoridades.

La funcionaria provincial agradeció al club y a la AAT “por la elección de la provincia de Santa Fe para realizar este primer torneo Challenger, un evento internacional que genera un desarrollo no solo deportivo, sino también económico, porque hay un gran movimiento detrás de un evento como este”.“Ayer estaba la cancha llena de gente que por primera vez ve un torno de tenis de estas características, y eso empuja al tenis y al deporte de la provincia”, reconoció Molinero, quien agregó que “hicimos un gran equipo con la ATT, el club, el municipio y la provincia para poder realizar el certamen, y agradezco a todos los que trabajan en esto”.

Finalmente, la secretaria de Deportes aseguró que “desde el gobierno seguiremos apoyando para que este tipo de eventos se sigan sosteniendo en la ciudad y en toda la provincia. Es un posicionamiento de Santa Fe como provincia deportiva, de seguir apostando al desarrollo del deporte, desde lo deportivo y desde lo económico”.

Mientras, Calleri destacó la importancia de ser el primer torneo Challenger en la historia de la provincia, “ojalá que se sigan haciendo más, siempre con el acompañamiento del Estado, que es muy importante. No es fácil la situación económica, pero junto con el Estado, los privados y con las instituciones, se pueden lograr este tipo de torneos”.

Finalmente, Echagüe sostuvo que “para nosotros como club este torneo es un hito. Hace mucho que queríamos hacer un torneo de estas características, y cuando tuvimos la oportunidad no dudamos en meternos con todo e ir a fondo para llevarlo adelante de la mejor manera”.



AAT CHALLENGER SANTA FE

La cuarta fecha del ATP Challenger Tour comenzó en la ciudad de Santa Fe con el apoyo del gobierno de la provincia que, por primera vez en su historia, recibe un certamen de este circuito. La competencia internacional, de categoría 50 y organizada por la AAT, se desarrolla en el Santa Fe Lawn Tennis Club, con la participación de deportistas de todo el mundo y los mejores exponentes de Argentina. El domingo 9 de junio se disputará la final.



ITF WORLD TENNIS TOUR EN ROSARIO

El pasado domingo finalizaron en el Jockey Club de Rosario los torneos del ITF World Tennis Tour que se realizaron con el apoyo del gobierno de la provincia. Los certámenes que otorgaron puntos para los circuitos mundiales de la WTA y ATP respectivamente, quedaron en manos de Guillermina Naya entre las mujeres y Juan Ignacio Lóndero entre los varones.