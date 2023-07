Rafaela contará con más suelo para industrias y una nueva urbanización

Con un fuerte aplauso se cerró ayer el extenso acto en el que el gerente General de Rafaela Alimentos Sociedad Anónima, Juan Lagrutta y el intendente, Luis Castellano, firmaron un convenio urbanístico que comprende tres terrenos ubicados hacia el oeste de la ciudad que, en conjunto suman más de 80 hectáreas y que tendrán tres destinos diferentes: el primero de 22 hectáreas será para ampliar el área industrial, el segundo de 41 hectáreas para un proyecto de urbanización de viviendas y el tercero, de 43 hectáreas, para la relocalización de la empresa frigorífica,

La firma del convenio se realizó en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) con la presencia del ministro de Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Marcos Corach; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; el vicepresidente segundo del CCIRR, Adolfo Hartmann, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Municipio, Diego Martino -también suscribió el documento-, el dirigente empresarial, Andrés Ferrero y el titular de la CGT, Roberto Oesquer, entre otros.

El convenio urbanístico comprende la posibilidad de generar entre 100 y 150 lotes para la radicación de empresas en un predio de 22 hectáreas ubicadas cerca del área industrial; un terreno ubicado a partir del oeste de la Terminal de Ómnibus (calle Iturraspe) donde se proyecta un desarrollo inmobiliario innovador para residencias particulares y espacios verdes, y finalmente un sector que se ubica entre las prolongaciones de la avenida Ernesto Salva y bulevar Roca (lindante con la Variante Rafaela) en el que el frigorífico construirá su nueva planta fabril en siete etapas, con una inversión estimada de 30 millones de dólares.

Castellano consideró que el convenio representa “un avance que tiene que ver con la lógica que tenemos los rafaelinos y este trabajo coordinado entre lo público y lo privado” al tiempo que destacó que “fueron varios años de trabajo de mi equipo y el de Juan Lagrutta que llevaron a lograr un convenio urbanístico que propone tres cosas: la primera, el traslado definitivo de la empresa que quedó en medio del barrio 9 de Julio a un nuevo lugar lo que le permitirá seguir produciendo y ganando mercados; segundo es que se proyectan 22 hectáreas de desarrollo de lotes para que las industrias que están en la ciudad se puedan mudar, que las pequeñas y medianas empresas de Rafaela puedan ubicarse en un espacio donde desarrollarse, trabajar y crecer; y lo tercero es un desarrollo urbanístico que vincula a los barrios Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia”.

El Intendente hizo hincapié en que los acuerdos de este estilo, con la participación de los sectores público y privado son “el presente y el futuro de la ciudad" en donde predomina la idea de un “desarrollo equilibrado de Rafaela”. “Hemos firmado este convenio mirando hacia el futuro desarrollo de la ciudad de acá hacia los próximos 50 años”, afirmó.

Por su parte, Lagrutta resaltó que “el convenio establece que la ciudad nos permite radicar la nueva planta en un terreno que está en la vera de la Variante Rafaela, entre las prolongaciones de bulevar Roca y avenida Salva, y nosotros nos comprometemos a lanzar este parque industrial de 22 hectáreas y, además, un barrio residencial en un predio de 41 hectáreas".

Lagrutta, quien destacó que Rafaela Alimentos transita sus 107 años de actividad productiva en su establecimiento de calle Paraná al 900, señaló que "al parque industrial lo vamos a trabajar en conjunto con el Municipio y con el Centro Comercial de manera tal que esté adecuado a las necesidades de Rafaela”. No obstante destacó y agradeció el apoyo y acompañamiento recibido por parte del intendente Luis Castellano y los equipos técnicos del Municipio que trabajaron para el sostenimiento del proyecto.

En este marco, se habilitó la página pif.ar que hace referencia al "Parque Industrial Fasoli" en el que los interesados en adquirir uno o más terrenos pueden completar un formulario de cuatro pasos -que no representa compromiso alguno- que permitirá, a partir del perfil y las necesidades de los postulantes, una mejor planificación respecto a infraestructura.

En tanto, Marcos Corach recordó que el proyecto que terminó en la firma del convenio “lo iniciamos en 2016 poco después de asumir como secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Rafaela". En este marco, indicó que en aquel momento "nos sentamos con cada una de las empresas y una de ellas fue Rafaela Alimentos, muchos de los empresarios no tenían en claro qué es lo que podía hacer el Estado municipal para las empresas o con las empresas. Y empezamos a edificar una idea desde cero”.

El ministro explicó que entonces “empezamos a pensar en lo que podía ser el desarrollo del área industrial, las 22 hectáreas que tienen aledañas al PAER, un terreno del que disponen para poder trasladar el Frigorífico e involucramos a la Provincia" y si bien "tuvimos conversaciones y fuimos avanzando, después, la realidad económica nos pasó por arriba”. “Todas las inversiones que estamos haciendo, como acueductos, gasoductos, las conexiones viales, la Ruta 70 y la Variante Rafaela, son las obras de infraestructura básica para el crecimiento de la industria y para la generación de mano de empleo. Ese es el rol de la provincia”, aseguró Corach, quien admitió que el proyecto demandó más tiempo del que hubieran deseado. "Empezamos cuando la empresa tenía 101 años de vida, ahora ya tiene 107", sostuvo en un discurso descontracturado en el que se permitió alguna broma con el ex presidente del CCIRR, Andrés Ferrero.

Corach puso en valor el diálogo como herramienta para lograr acuerdos y avanzar en la construcción colectiva. "Me llena de orgullo cuando hablo de Rafaela, cuando rescato las mesas amplias como esta pase lo que pase, más allá de los gobiernos, de las crisis, de las coyunturas económicas, el mayor valor que hoy tiene la ciudad es que todos estemos sentados en esta mesa, los gremios, los empresarios, el Estado municipal, el provincial, las instituciones científicas y de la educación. Esto es lo que hay que preservar, es lo único que nos va a seguir sosteniendo, haciéndonos crecer y mirar para adelante".

En el inicio del acto, Hartmann resaltó "el hecho de recibir a todos en la casa de todo el sector empresarial de Rafaela y la región" a la vez que estimó que el nuevo parque industrial "recibirá una importante inversión del sector privado, por lo que necesitamos que el sector público destino los fondos necesarios para financiar las obras de infraestructura para el funcionamiento de las empresa, no tenemos duda de que será así más allá de que a veces el problema son los tiempos".

En la misma Ferrero, remarcó la historia de 107 años del frigorífico Rafaela Alimentos -antes Fasoli- y su importancia incluso para el Centro Comercial e Industrial como empresa fundadora de la entidad. "Esta empresa es pionera, es un faro, y la demanda de servicios que ha tenido en sus distintas etapas el frigorífico determinó que nuevas industrias nacieran y crecieran, no en vano Rafaela tiene un liderazgo en la industria del frío a nivel nacional", expresó.

El dirigente aprovechó para repasar la "relación del Centro Comercial con el Municipio" al sostener que "el debate es la esencia del sistema democrático, con la posibilidad de que cada uno ponga sus ideas sobre la mesa con respeto y fundamentos". "Puede ser, porque somos humanos, que ocasionalmente algún comentario enoje a alguien", admitió quizás en referencia a un reciente documento de la gremial empresarial en la que ponía el foco en un malestar por la falta de avances con la pavimentación del Camino Público 6 entre la Ruta 34 y la Variante, en el medio del área industrial (Castellano después aceptó el planteo y consideró lógico que se produzcan puntos de vista distintos en los procesos de construcción).

En el evento también estuvieron el jefe de Gabinete Municipal, Marcelo Lombardo; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el secretario general de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer, concejales, miembros de la comisión directiva del CCIRR y representantes de dependencias provinciales, entidades gremiales, empresariales, institucionales y de los equipos técnicos de las áreas municipales involucradas en el proyecto.