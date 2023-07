Ecos del caso Bianciotti

Luego de la polémica que se generó el mes pasado por la contratación de Atlético de Rafaela del jugador Agustín Bianciotti, ofreciéndole un contrato profesional, sin acordar con el Club Sportivo Ben Hur una transferencia o resarcimiento económico (recordemos que reglamentariamente en este caso no está obligado, más allá de la lectura desde el punto de vista ético que pueda hacerse sobre el proceder dirigencial), la Liga Rafaelina de Fútbol a través de la Mesa Directiva en las reuniones del Consejo Directivo trató de "mediar" dentro de la conflictiva relación entre ambos clubes.

En ese aspecto, la semana pasada se había mencionado que existían reuniones entre las partes para intentar un acuerdo. Sin embargo, en la reunión de este martes se dio lectura a una nota de Ben Hur informando que "de acuerdo a lo tratado la semana pasada, aclaran que no siguen realizando reuniones con Atlético Rafaela sobre la situación de un jugador y que el último contacto fue el 20/06".

Al delegado benhurense, además se le entregaron las medallas del subcampeonato del Dep. Castellanos ya que el club no se quedó a la premiación del sábado.



PROGRAMACIÓN DE LA QUINTA

El torneo Clausura de Primera A, en su quinta fecha, se jugará entre viernes y domingo.

Jueves: Unión vs Dep. Aldao y Florida vs. 9 de Julio (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

Domingo: a las 15 en reserva y 16.30 en primera, Ben Hur vs. Arg. Humberto; Atlético de Rafaela vs. Dep. Libertad en cancha a confirmar); Dep. Tacural vs. Atlético M. Juana; Dep. Ramona vs. Quilmes. A las 20 en Reserva y 21.30 en primera, Ferrocarril del Estado vs. Peñarol (a confirmar).

El jueves 13 jugarán Sp. Norte vs. Arg. Vila (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera) y el viernes 14 Brown vs. Dep. Josefina (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera). Asimismo, el sábado 15 se jugará el pendiente entre Florida vs. Dep. Libertad (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

Cabe acotar que el encuentro revancha de la Copa Santa Fe entre Brown de San Vicente y Sportivo Norte se jugará el sábado a las 16 (en la ida ganó Sportivo 4 a 0).