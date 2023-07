Lanús cayó de local frente a Vélez

Vélez Sarsfield se alejó anoche del fondo de la tabla tras superar como visitante por 1 a 0 a Lanús, en el inicio de la vigésimo tercera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En el partido disputado en el Estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, Walter Bou anotó el único tanto para el "Fortín" a los 42 minutos del primer tiempo.

El equipo de Sebastián Méndez, que alcanzó los 24 puntos, continuará su camino en el torneo cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza en el Estadio José Amalfitani mientras que, por el lado de los de Frank Darío Kudelka, visitarán a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello.



CENTURIÓN, NI EN BARRACAS

El entrenador de Barracas Central, Sergio Rondina, aseguró que priorizó al grupo al explicar su decisión de separar del plantel al volante Ricardo Centurión. "No creo que Ricardo siga. Es una decisión mía y hablada con los dirigentes. Es un jugador distinto y un buen chico, no genera inconvenientes dentro del vestuario, pero yo no puedo hacer concesiones. Necesitamos chicos que estén involucrados día a día", explicó Rondina.