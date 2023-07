La suba de precios le ganó al avance de los sueldos

Las salarios acumulan una suba en promedio de 29,1% en el primer cuatrimestre del año y quedaron por debajo de la inflación, que alcanzó el 32%. Los salarios promedio de los trabajadores crecieron 5,7% de manera mensual durante abril, y 103,8% interanual, según la estadística del INDEC.

El crecimiento mensual de las retribuciones del cuarto mes del año, también estuvo por debajo de la inflación que se ubicó en 8,4%. El avance promedio de los sueldos se debe a subas de 6,9% en el sector privado registrado, 4,1% en el sector público y 4,8% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 103,8%, menor al alza de precios del periodo que alcanzó un 108,8%. En este caso, el crecimiento promedio de las remuneraciones es consecuencia de los incrementos del 106,4% en el sector privado registrado, 114,7% en el sector público y 77,5% en el sector privado no registrado.

Para abril de 2023, el Índice de salarios acumula una suba de 29,1% respecto de diciembre del año previo, debido a subas de 28,9% en el sector privado registrado, 30,6% en el sector público y 27,1% en el sector privado no registrado.

A propósito de este escenario, la consultora LCG comparó la evolución de los salarios con el avance de la inflación. El estudio reveló que en abril, el nivel general de salarios registró una retroceso real del 2,5% mensual y del 2,4% anual.

El análisis particular de cada sector arrojó que los trabajadores del ámbito privado sufrieron una merma en el salario del 1,4% real en el cuarto mes del año, mientras que los del sector informal registraron una caída en sus remuneraciones del 3,3% real y los del sector público del 4% real.

En la comparación de los primeros cuatro meses del año, los más perjudicados fueron los trabajadores no registrados con una caída del 3,7% real, seguida por los registrados privados con un 2,3% real y por los empleados públicos con un 2,1%.

Desde la consultora no prevén un cambio de tendencia para lo que queda de 2023 al asegurar que "con la marcada aceleración de la inflación en estos últimos meses y dado que los salarios presentan mayor rigidez al momento de un ajuste que el promedio de los precios, no esperamos una mejora real en el promedio".

En la comparación interanual, se observa que los únicos que lograron ganarle a la inflación son los de los trabajadores del sector público, al registrar un avance en los salarios del 2,8% real, alcanzando una mejora de 114,7% entre mayo de 2022 y abril de 2023.

Por su parte, los empleados privados del sector formal recibieron un aumento de 106,4% en esos 12 meses y aquellos que no están registrados tuvieron un incremento de 77,5%. De esta manera, quedó evidenciado que ambos sectores perdieron contra la escalada de los precios que alcanzó el 108,8% en ese período. (NA)