Tensión en el Mercosur por el acuerdo con la Unión Europea y por Venezuela

El presidente Alberto Fernández y sus pares Lula Da Silva (Brasil) y Mario Abdo Benítez (Paraguay) firmaron ayer un comunicado conjunto al finalizar la LXII Cumbre del Mercosur, el cual no fue rubricado por el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien emitió su propia declaración final en la que "reiteró la necesidad de modernizar el bloque".

Fuentes oficiales precisaron a Noticias Argentinas que, tras el cónclave regional que se realizó en ciudad misionera de Puerto Iguazú, el mandatario uruguayo no quiso firmar el texto conjunto por no lograr que se incluya el término "flexibilizar", en referencia a que se permitieran acuerdos extracomunitarios.

"Los Presidentes renovaron el compromiso del Mercosur con el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, y resaltaron la importancia de la agenda económica, comercial, social y cultural del bloque para el beneficio de sus ciudadanas y ciudadanos", señala el documento firmado por Argentina, Brasil y Paraguay.

Además, plantea que los tres mandatarios coincidieron "en la necesidad de abrir un espacio de reflexión política sobre la modernización del bloque, incluyendo el fortalecimiento de la agenda interna para una mayor integración de sus economías, así como la estrategia de inserción internacional, sobre una base consensuada y solidaria".

"Los presidentes convinieron en trabajar para fortalecer la cohesión interna del bloque, donde aún se observan distintos tipos de dificultades para el comercio y la integración, profundizar su inserción comercial internacional y articular mecanismos que favorezcan la formación de cadenas de valor regional e inter regional sustentables, justas y resilientes, para convertir al Mercosur en una plataforma productiva potente y generadora de empleo digno e inclusivo", resaltaron.

Durante una conferencia de prensa, Alberto Fernández le restó importancia al hecho de que Lacalle Pou se haya negado firmar el documento final: "Uruguay tiene una mirada que viene sosteniendo desde hace algún tiempo el presidente Lacalle, que insiste y persiste en la idea de que los socios del Mercosur pueden negociar autónomamente al Mercosur, y de algún modo expresa esa diferencia no firmando la decisión. Es una decisión que conocemos".

En el comunicado unilateral que emitió Uruguay, el gobierno del país vecino "renovó el compromiso con el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y resaltó la importancia de la agenda económica, comercial, social y cultural del bloque para el beneficio de sus ciudadanas y ciudadanos".

Además, reiteró "la necesidad de modernizar el bloque, incluyendo la conformación de la zona de libre comercio, y la revisión de los instrumentos de inserción internacional con un enfoque pragmático y flexible, para encarar los desafíos de un escenario mundial en transformación, afectado por alteraciones significativas en el mapa de la producción y el empleo, con efectos visibles en la reconfiguración de las cadenas globales de valor".

"En ese contexto, subrayó la necesidad de trabajar para conformar la zona de libre comercio del bloque, donde aún se observan distinto tipo de dificultades para el comercio y la integración", concluye el escrito que emitió la administración de Lacalle Pou.

En ese marco, Uruguay planteó que "en la actualidad el Mercosur no ha logrado constituir un Arancel Externo Común, teniendo en cuenta que los Estados Partes aplican distintos aranceles nacionales en su comercio extrazona". "Esta situación, entre otras, deja en evidencia la necesidad de seguir trabajando en favor de constituir una zona de libre comercio", subrayó el Ejecutivo uruguayo.

Por último, destacó "el efecto negativo de las restricciones no arancelarias en el bloque", indicando que "la eliminación de este tipo de restricciones contribuye a la consolidación y el perfeccionamiento de la zona de libre comercio".

Durante la cumbre en Puerto Iguazú, que cierra la presidencia semestral argentina y da inicio a la de Brasil, Lacalle Pou volvió a advertir a los demás integrantes del Mercosur con medidas unilaterales si el bloque se sigue resistiendo a una "flexibilización" en sus reglas que le permita cerrar acuerdos comerciales con la Unión Europa (UE) y China.

El presidente brasileño se comprometió a cerrar durante el periodo en que estará a cargo del bloque regional el demorado acuerdo de libre comercio con la UE, pero advirtió que el pacto deberá ser equilibrado y no perjudicar la industria de los países del Mercosur.



DIFERENCIAS POR LA

SITUACIÓN EN VENEZUELA

La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender María Corina Machado como candidata presidencial generó un debate en el marco de la Cumbre del Mercosur en Misiones, donde el presidente Alberto Fernández cruzó a sus pares de Uruguay y Paraguay, que cuestionaron esa decisión.

Fernández criticó los bloqueos económicos a Venezuela y rechazó las críticas de Luis Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez, luego de que los mandatarios condenaran al gobierno de Maduro por la suspensión de la opositora María Corina Machado como candidata presidencial.

"El problema de Venezuela lo deben resolver los venezolanos y no los país metiéndonos en sus problemas internos. La mejor forma de hacerlo es recuperando el diálogo entre los venezolanos que hoy padecen una situación muy difícil producto de esa sanción que han recibido y lastima al pueblo de Venezuela", planteó el Presidente en el marco de la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

En conferencia de prensa junto al canciller Santiago Cafiero, Fernández detalló: "En relación a este tema, estamos planteando una mesa de diálogo, porque esto lo tienen que resolver los venezolanos". En la misma línea, y acompañado por el mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva, subrayó que reivindica la idea del brasilero de evaluar la situación desde una perspectiva "más profunda y amplia del conflicto en Venezuela".

Tras los cuestionamientos de Abdo Benítez y Lacalle Pou, Alberto Fernández destacó la labor que protagonizó al impulsar la mesa de diálogo entre la oposición y el oficialismo venezolano e invitó a sus socios del bloque a participar.

"Quedamos México, Colombia, Brasil y nosotros. Si realmente queremos ayudar a los Venezolanos sentémonos en esa mesa", enfatizó.

Más temprano, Lacalle Pou señaló: "Todos tenemos una opinión clara sobre el régimen venezolano. Hay que tratar de ser objetivos, esto se discutió en una reunión en Brasilia. Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana, si cuando hay un viso de posibilidad en una elección, una candidata como María Corina Machado, que tiene enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos".

En la misma línea, Abdo sostuvo que "el único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos". "Cuando asoma un camino de salida, por la realización de una elección, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado. Este es un hecho que choca, claramente y escandalosamente, con la letra clara de los derechos humanos". (NA)