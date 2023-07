Leve caída en la venta de autos y motos 0KM en nuestra ciudad

Durante el mes de junio se patentaron 39.407 vehículos y 33.461 motos, según la Asociación de Concesionario de Autos de la República Argentina (ACARA). En el caso de los vehículos, en la comparación interanual, se nota una mejora del 11,2% ( 35.439), mientras que comparando con el mes pasado, las ventas bajaron un 1,9% (40.166). De esta manera, el acumulado en los primeros seis meses del año ascendió a 235.100 vehículos, lo que significa un 12% arriba, del arranque de la primera mitad del año pasado (209.964). Las novedades las trajo este mes el nivel de ventas del Peugeot 208, que fue el más vendido del mes con 4.031 unidades, y una participación del mercado del 10,8% destronando al Fiat Cronos. Se destaca además que el 64% de los patentamientos son de modelos de producción nacional, como efecto del cepo al dólar y las restricciones a las importaciones.

En tanto, el número de motovehículos patentados durante junio de 2023 ascendió a 33.461 unidades, lo que muestra una baja interanual del 4,7% ya que en junio de 2022 se habían registrado 35.128 motovehículos. Si la comparación es contra mayo pasado, la baja es del 16,8%, ya que en ese mes se habían patentado 40.217. De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 238.826 motos, esto es un 7,9% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 221.373 motovehículos. Si bien el acumulado del año sigue siendo positivo, este ya es el tercer mes consecutivo de caída mensual en los patentamientos de motos. De todos modos, se espera que este año los patentamientos de motos vuelvan a superar por tercer año consecutivo a los de autos (un hecho inédito en la historia del mercado de vehículos de Argentina). En cuanto a la participación, no se observa en junio ningún cambio relevante en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 8.756, seguida por Motomel, que con 4.196 unidades se consolida en el segundo puesto, por tercer mes consecutivo, y deja a Corven, con 3.767, en el tercer escalón.

En cuanto a la situación en Rafaela, en junio 2023 se patentaron 140 autos nuevos, aunque no hubo demasiadas modificaciones en los últimos años, ya que en junio 2022 se habían patentado 130 unidades y en junio 2021, 135. El dato llamativo es que el mes pasado sobresalieron los utilitarios, debido a que son muy buscados y requeridos por las empresas, fundamentalmente. Y si nos retrotraemos a mayo 2023, podemos decir que hubo una leve baja, ya que se habían vendido 116 unidades 0KM.

De acuerdo a lo que manifiestan los vendedores de automóviles en nuestra ciudad, es que el mercado continúa en constante movimiento por diferentes factores, ya sea por las elecciones que se viene, porque la gente no quiere utilizar un plazo fijo, porque el dólar está quiero y al mismo tiempo, el valor de los autos aumentan. "Aquellos que pueden invertir, lo hacen en los automóviles o en las camionetas", le confió ayer un vendedor a este Diario.

"En nuestra concesionaria tenemos entrega inmediata de todas las marcas, Toyota, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Nissan, ya que la empresa es grande, tenemos proveedores en todo el país y por eso se consiguen las unidades. Igualmente, hay algunas terminales en donde hay que esperar unos 4 o 5 meses o hasta 1 año, pero el cliente sabe como es el negocio. Por ahí quizá quiere pagar un poco menos, pero como es factura abierta, cuando llega la camioneta a las concesionarias se actualizan los precios y ahí caemos todos en la misma. Pero lo que está claro es que la gente que tiene ahorros compra autos, por el momento que estamos viviendo a nivel nacional o porque hay miedo a un nuevo corralito si pone la plata a plazo fijo", acotó muy amablemente el vendedor ante la requisitoria de este medio.

Por su parte, durante el mes de junio 2023 se patentaron en nuestra ciudad 146 nuevas motos. Y si la comparamos con junio 2022, fueron 152 las unidades 0KM vendidas y en junio 2021, 145, mientras que en mayo 2023, se vendieron 155 unidades nuevas, con lo cuál no existe una gran variación en las ventas respecto a años anteriores, manteniéndose el mercado de manera estable.