Comenzó la Semana de la Inmigración Piamontesa

Ayer comenzó en Rafaela la Semana de la Inmigración Piamontesa, organizada por la Municipalidad de Rafaela, la Agencia Consular de Italia en Rafaela y la Asociación Cultural Piemontesa.

Esto se debe a la sanción de la Ley Provincial N° 14.100, que ha establecido esta semana, el 8 de septiembre del 2022. El evento tendrá lugar cada año del 4 al 10 de julio a través de diversas y numerosas actividades y manifestaciones, con la intención de recuperar la memoria de la gesta inmigratoria, la historia de nuestros abuelos en el proceso de radicación y la presencia hoy activa de la identidad piemontesa.

La propuesta surgió del entonces Presidente del Centro Piemontés, Arq. Emanuel Fernández Druetta, y rápidamente fue aceptado por la Comisión Directiva en su conjunto, tomando en consideración la fecha de fundación del Centro Piemontés, Católico, Cultural y Recreativo de Santa Fe (primera institución piemontesa del interior argentino) el 4 de julio de 1948, y la llegada, documentada en el “Libro de llegada de pasajeros a la Argentina (1821-1871)”, de Michele Taverna, proveniente de Vigone (Piemonte), el 10 de julio de 1859.

La iniciativa fue presentada como proyecto de ley de la mano de la Diputada Provincial Natalia Armas Belavi y seguida en todo el proceso por la actual Comisión Directiva presidida por el Abogado Luis Francisco Costamagna.

Por este motivo, en nuestra ciudad se llevarán a cabo diversas actividades. Ayer, en el Museo Histórico Municipal, se realizó la presentación oficial de esta gran semana que viene por delante. Se vivieron momentos agradables, encuentros, abrazos y recuerdos latentes que fueron compartidos.

En primer lugar, se agradeció la visita de diferentes autoridades, como por ejemplo, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli. Luego, la profesora Norma Brarda dedicó unas palabras emotivas sobre los primeros inmigrantes piamonteses que llegaron a Rafaela. En su discurso, enfatizó en la importancia de "reconocer y valorar la enorme contribución de esas personas en el avance socioeconómico para la ciudad". En su mayoría, "venían de una clase social baja. Tuvieron que dejar su país para buscar mejores condiciones de vida que Italia en ese momento no podía ofrecerles".

Destacó también que "Argentina alentó la llegada de los inmigrantes ya que necesitaba mano de obra principalmente por la expansión del sector agropecuario".

Es así como muchas familias dejaron atrás su hogar y sus afectos para "hacer la América". Norma agregó el dato de que "Rafaela se conformó en 1881 con 11 familias piamontesas en tierras de terratenientes porteños. Debieron hacer frente a diferencias de idiomas y costumbres, así como también dificultades económicas". Sin embargo, "traían una carga de valores y esperanza".

Además, Norma habló sobre el idioma piamontés. Sus huellas quedaron en palabras como "babacho" o frases como "haceme la gamba", tan típicas y usadas por más de uno.

Finalmente, agradeció a aquellos piamonteses que decidieron emprender el viaje hacia nuestro país, sumando nostalgia con un saludo al cielo para los abuelos y los bisabuelos que tanto hicieron por la ciudad y su tierra.

Durante el encuentro, el vice cónsul de la Agencia Consular de Rafaela, Italo Cassina, presentó el proyecto de los primeros habitantes piamonteses en Rafaela. Comentó que esta idea surgió en una charla a la que acudió en el municipio, en el 2020. Luego, descubrió que no se conocía mucho sobre el tema, no se había investigado en profundidad. Relató, entonces, todos los rastros que fueron encontrando, la investigación a partir de libros, calles y consultas a las familias "que pudieron colaborar porque tenían los datos ubicados por la ciudadanía". De este modo, tomaron a 12 familias, con foco en el hombre de cada una de ellas, quien aparecía en los boletos de Guillermo Lehmann. "Poco se sabía sobre las mujeres".

De a poco, luego de años de trabajo, fueron recabando la información para poder presentar este proyecto oficialmente, un gran hallazgo para la comunidad.

Por último, para cerrar el evento, actuó el Coro "Piemont ant ël cheur", de la Asociación Cultural Piamontesa de Rafaela. El público se fue muy contento, luego de una jornada enriquecedora y emotiva para todos.