Con las primeras dos funciones agotadas, se estrena "Sobre el daño que causa el tabaco"

Como ya se adelantó en este medio, el viernes 7 de julio a las 21:30, en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250), se estrenará la pieza de Antón Chéjov "Sobre el daño que causa el tabaco", dirigida por Marcelo Allasino, con la actuación de César Maldonado.

La primera y la segunda función se agotaron rápidamente. Aún quedan localidades disponibles para el próximo viernes 14 a las 21:30 y el domingo 16 de julio a las 20:30. La capacidad es limitada. Se podrán adquirir las entradas en La Máscara de 17:00 a 20:00.

La obra "Sobre el daño que causa el tabaco" de Antón Chéjov fue escrita en 1886, cuando el autor tenía 26 años. Ha sido publicada por primera vez en la revista "Ruskiya Vyedomosti" en 1887 pero se estrenó recién en 1912, ocho años después de su muerte.

La primera puesta en escena tuvo lugar en el Teatro de Arte de Moscú, bajo la dirección de Konstantin Stanislavski. Desde entonces, ha sido representada en numerosas ocasiones y en diferentes países, convirtiéndose en uno de los monólogos más populares de la literatura teatral.

El equilibrio inestable entre lo realista y lo absurdo, y entre lo trágico y lo gracioso, subraya la complejidad de la escritura de Chéjov y su capacidad para abordar temas universales de la condición humana como la fragilidad y las frustrantes limitaciones que imponen las instituciones sociales como el matrimonio, la familia y sus necesidades económicas. En este monólogo despliega pinceladas sobre las exigencias de los mandatos institucionales y su relación con la salud mental.

Para saber más detalles sobre esta pieza teatral, LA OPINIÓN sostuvo un diálogo con Marcelo Allasino (director) y César Maldonado (intérprete).



¿Cómo surgió esta pieza teatral?

Marcelo Allasino: Este trabajo surge a partir de un seminario que actuación que dicté de forma virtual el año pasado. Era sobre “Las bases del Método”, y cada participante podía elegir los textos sobre los cuales trabajar, para experimentar cómo llevar a un material expresivo lo aprendido técnicamente en el seminario. César participó como alumno de ese itinerario, y eligió trabajar sobre este clásico de Chéjov. Cuando terminó el seminario lo incentivé a que siguiera trabajando sobre el material, y le ofrecí dirigirlo.

César Maldonado: Desde la primera lectura me encantó.



Sé de su relación estrecha ¿cómo fue dirigir a César y cómo fue tener como director a Marcelo?

M.A: Fue un proceso muy placentero, porque César es un trabajador comprometido y tomó este proyecto con gran responsabilidad. Se dio la situación ideal, porque se constituyó en una experiencia de aprendizaje mutuo.

C.M: La verdad que ya con Marcelo habíamos trabajado en E.M.A.E en la muestra “Apuntes sobre Moreira”. De esta manera, ya sabía que iba a ser un Director exigente pero, también, con ideas claras y una guía certera. Además, con la Asistencia en Dirección de Valeria Díaz, con quien ya compartimos varios proyectos teatrales, hablamos un mismo lenguaje escénico, nos movilizan las mismas preguntas y, fundamentalmente, una gran pasión y amor por el teatro (en gran parte influenciados por Chelo).



Marcelo, ¿se puede decir que, actualmente, preferís más dirigir que actuar?

M.A: Me siento más director que actor desde hace mucho tiempo. Pero me dan unas ganas tremendas de volver a ponerme a actuar. Durante muchos años fue la danza la que me permitió poner el cuerpo en la escena. Ojalá pronto pueda volver a experimentar el placer de actuar.



Para vos, César, ¿se trata de un gran desafío actoral?

C.M: Sin duda, es un papel que me saca de mi “zona de confort” ya que, principalmente, mi quehacer actoral está abocado a la comedia y al teatro infantil. Pero ante la propuesta y, confiado en la trayectoria y el trabajo de Chelo, no lo dudé y hace ya varios meses que vengo poniendo el cuerpo en todas sus dimensiones al servicio de esta obra.



¿Cómo se preparan?

C.M: El entrenamiento teatral, en esta oportunidad, fue basado en la técnica de "El Método", la recreación sensorial de emociones, sensaciones, objetos de concentración, bajo tres ejes de trabajo fundamentales, relajación, concentración y sentido de verdad. Es un entrenamiento de entrega y compromiso a nivel físico y emocional.

M.A: Con mucho ensayo. Este trabajo pone el foco en el trabajo actoral. Así que nos preparamos ensayando mucho y dándole a nuestro actor el mejor contexto posible para que pueda desnudar su corazón con confianza y sea recibido con amor.



¿Con qué se va a encontrar el público?

M.A: Las personas que se acerquen a ver “Sobre el daño que causa el tabaco” se van a encontrar con la posibilidad de espiar en la sensibilidad y la fragilidad de un hombre que intenta, desde hace mucho tiempo, cumplir con lo que se espera de él. Es un tipo que siguió el mandato, se hizo cargo de lo que socialmente le fue impuesto, y está en crisis. Vamos a ver a un tipo en crisis con su identidad.



¿Expectativas para el estreno?

M.A: Para el estreno esperamos poder compartir ese momento tan especial con gente querida. En los estrenos pasa eso: se acercan los más próximos, y en general hay mucha emoción dando vueltas. El desafío es mantener esa mecha encendida en todas las funciones posteriores.

C.M: Las expectativas, son muchas y las emociones también. Es mi primer unipersonal y, como dice el director, sé que tengo que dejarlo todo. Espero que se pueda evidenciar en escena todo el trabajo realizado y el público acompañe en cada función.