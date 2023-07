Un teléfono celular nuevo, fue incorporado a la causa

Los fiscales que investigan la muerte de la joven Cecilia Strzyzowski, quieren reconstruir cómo era su relación con su esposo César Sena, detenido y acusado de haberla matado el 2 de junio pasado en la casa de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Concretamente, el equipo especial de fiscales intenta saber si la joven sufrió situaciones de violencia de género por parte de su pareja, ya que un testigo de identidad reservada vinculado a Cecilia, aportó días atrás en el expediente una serie de chats entre él y la joven, donde ella le había contado de un episodio de agresión física, que sufrió por parte de César el pasado 3 de mayo.



AMIGOS Y

ALLEGADOS

Sobre ese punto es donde quieren profundizar los fiscales y, por ello, en las próximas horas iban a declarar amigos y allegados de la joven.

En forma paralela, otro testigo de identidad reservada aportó a los fiscales un teléfono celular, que dice que podría estar vinculado a los imputados, y fue encontrado en un descampado.



¿OTRO IMPUTADO?

Esta semana también se decidirá si hay un octavo imputado debido a que hay un testigo que declaró y se presume de un falso testimonio, si se lo vincula a una maniobra de presunto encubrimiento del crimen.

También, ya casi todos los imputados, tres por asesinato y cuatro por encubrimiento, apelaron el auto de prisión preventiva y el viernes próximo es posible que se conozca la fecha en la que la Cámara decida escuchar el argumento de las defensas y luego resolver si confirma o no las preventivas.



APELACIÓN

En tanto, en las últimas horas se supo que César Sena, quien está detenido por ser autor del homicidio agravado de Cecilia Strzyzowski, apeló la prisión preventiva que dispuso la fiscalía y ahora deberá definir la Cámara en lo penal si tanto él como los otros seis acusados seguirán o no presos.

El abogado Ricardo Osuna, apeló el auto de la prisión preventiva por el cual se lo detuvo a su cliente, por el delito de homicidio agravado por tratarse de un femicidio, por el concurso de dos o más personas y por el vínculo.

Las defensas tienen la posibilidad de apelar ante la Cámara, o bien, ante el juez de garantías, y que, por carriles separados, las dos instancias citan a una audiencia donde todo es de forma oral, se resuelve si se mantienen o no las preventivas.

En el caso son siete los detenidos, porque además de César Sena los fiscales también dispusieron la preventiva de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el delito de homicidio.



ENCUBRIMIENTO

En tanto, hay cuatro detenidos por encubrimiento, estos son cuatro empleados de la familia acusados de haber sido quienes hicieron desaparecer el cuerpo de Cecilia una vez asesinada el 2 de junio pasado.

De confirmar el juez o la Cámara lo dispuesto por la fiscalía, no hay otra instancia de apelación y los fiscales cuentan con un plazo máximo de un año para disponer la elevación a juicio.

Una vez llegada a esta instancia, el debate se realizará mediante la modalidad de juicio por jurados. (NA)