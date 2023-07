Los Pumitas perdieron y buscarán el noveno puesto

Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica por 24-16, por la tercera fecha del Mundial M20, y deberán jugar por el noveno puesto del certamen ante Japón. Los locales dieron vuelta el encuentro sobre el final y lograron la clasificación a la semifinal.

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la fase clasificatoria del Mundial de Sudáfrica, se disputó en el Athlone Sports Stadium de Ciudad del Cabo y tuvo un parcial favorable para Los Pumitas de 16-7. Con los resultados de la víspera, las semifinales las disputarán el bicampeón Francia con Inglaterra e Irlanda con Sudáfrica.

Los tantos del conjunto conducido por el entrenador Álvaro Galindo fueron con un try de Renzo Zanella, mientras que Valentino Dicapua aportó tres penales y una conversión.



NUEVA ZELANDA EN ARGENTINA

Los All Blacks continúan con su preparación en Mendoza de cara a lo que será el debut en el Rugby Championship, el próximo sábado ante Los Pumas, por la primera fecha del certamen, partido que arrancará a las 16.10.

Este miércoles, los All Blacks tendrán la jornada libre mientras que el jueves será el día en el que anunciarán a los 23 jugadores para enfrentar a Los Pumas el próximo sábado.