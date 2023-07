Atlético hizo oficial la desvinculación de Llama

Atlético de Rafaela confirmó ayer que llegó a un acuerdo con el jugador Cristian Llama para la rescisión del vínculo contractual que lo unía con la institución hasta el 31 de diciembre del corriente año. El volante ofensivo no era tenido en cuenta por el entrenador Ezequiel Medrán y desde hacía varias semanas que entrenaba de manera diferenciada.

El jugador, que la semana pasada cumplió 37 años, es el tercero en desvincularse en la actual temporada luego de Marco Borgnino y Gonzalo Ríos. Llama jugó 11 partidos, ninguno como titular, con 362 minutos en cancha y convirtió un gol, frente a Villa Dálmine, para el 1 a 0 que significó la obtención de los tres puntos en nuestra ciudad en ese encuentro.

El nuevo destino del "Pelado" será Italia, más precisamente el Akragas Calcio, de la cuarta división.



PENSANDO EN RIESTRA

El plantel de la Crema entrenó ayer en el predio Tito Bartomioli aunque todavía sin enfocarse en la parte futbolística de cara al encuentro frente a Riestra. En ese aspecto, hoy a las 10 volverá a trabajar y es posible que ya Medrán realice algunos trabajos tácticos.



DIRIGE MARTINEZ

La AFA dio a conocer este martes los árbitros que tendrá la 21ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro que disputarán Atlético de Rafaela y Deportivo Riestra, el sábado a las 15.30 en el Monumental, será dirigido por Sebastián Martinez, mientras que el Asistente 1 será Cristian Martinez, y el 2 Lucas Pardo. Como cuarto árbitro se desempeñará Guillermo González.

El resto de la programación: sábado 8, a las 12.10, por TV, Brown de Adrogué - Gimnasia de Jujuy; Jorge Broggi; a las 15.00 Deportivo Madryn - Racing de Córdoba; Emanuel Ejarque; a las 15.30 Villa Dálmine - Atlanta; Mauro Biasutto; a las 16.30 Chaco For Ever - Mitre de Santiago del Estero; Nelson Sosa.

Domingo 9: a las 15.30 Deportivo Maipú de Mendoza - Tristán Suárez; Julio Barraza; a las 16.30, por TV, Independiente Rivadavia Mendoza - Chacarita Juniors; Pablo Dóvalo; a las 18.30, por TV, Estudiantes - Ferro; José Carreras; a las 20.30, por TV, Aldosivi de Mar del Plata - Quilmes; Silvio Trucco (en el estadio José M. Minella).

En la Zona A se jugará la 24ª fecha con esta programación: sábado 8, a las 15.00 Almagro - All Boys; Pablo Giménez; Agropecuario de Carlos Casares - Estudiantes de Río Cuarto; Nelson Bejas; a las 15.10, por TV, Temperley - San Martín de Tucumán; Jorge Baliño; a las 15.30, por TV, San Telmo - Nueva Chicago, Felipe Viola; a las 16.00 Alvarado de Mar del Plata - Patronato de Paraná, Rodrigo Rivero (en el estadio José M. Minella); a las 17.30, por TV, San Martín de San Juan - Deportivo Morón; Gastón Monsón Brizuela.

Domingo 9, a las 14.30, por TV, Defensores Unidos de Zárate - Almirante Brown; Lucas Comesaña; a las 15.00 Flandria -Güemes de Santiago del Estero; Edgardo Zamora; Brown de Puerto Madryn - Defensores de Belgrano; Adrián Franklin. Libre: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.