Boca y River en puja por Colidio

Boca le hizo una oferta al Inter de Italia por el delantero Facundo Colidio y se metió en la misma pelea que River para hacerse con los servicios del ex jugador de Tigre. El atacante rafaelino de 23 años se formó en las inferiores del club xeneize pero emigró a Europa a los 17 cuando fue adquirido por el conjunto italiano.

La oferta de Boca, que fue llevada acabo entre el vicepresidente Juan Román Riquelme y el representante del futbolista, Daniel Bolotnicoff, para poder comunicarse con el director deportivo del Inter, sería por un préstamo con opción de compra.

No obstante, no se descartó que se pueda elevar la propuesta a una compra por la mitad del pase. Pero el problema es que el Toluca de México habría hecho una oferta de entre 5 y 6 millones de dólares al Inter por Colidio que ya habría avanzado favorablemente para los mexicanos.

Sin embargo, el ex Tigre habría frenado la transferencia porque no estaría seguro de seguir su carrera en el país "azteca" y estaría apuntando más a lo futbolístico que a lo económico.

A fines de 2017, Colidio con sólo 17 años fue vendido por el expresidente "Xeneize" Daniel Angelici, por siete millones de euros. El club cuenta con un porcentaje de una plusvalía ante una hipotética venta por encima de ese valor.



LA OFERTA DE RIVER

Más allá de que desde el club de Núñez hay interés por el delantero, no se han hecho contactos directos con los directivos del Inter, por lo que su llegada a River aún está muy lejos de concretarse. Y la situación se complicaría aún más con la intromisión de Boca por el futbolista.