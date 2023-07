Rossi y la elección en Santa Fe

Agustín Rossi, jefe de Gabinete nacional y compañero de fórmula del precandidato a presidente por Unión por la Patria (ex Frente de Todos), consideró que "las PASO santafesinas son muy amigables al interior del peronismo" puesto que "tres candidatos han participado en actividades conjuntas".

El funcionario expresó, en una entrevista con Radio Perfil, que "no hay agresiones entre nuestros candidatos, y eso nos diferencia de Cambiemos, donde sorprende el nivel de violencia de su campaña". En tal sentido, vaticinó que "esto (el enfrentamiento entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro) terminará redundando de manera positiva para nuestros candidatos, que hacen hincapié en sus posibilidades sin denostar al otro".

Respecto al triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan, Rossi opinó que "el fallo de la Corte impidiendo la candidatura de Sergio Uñac parece tener impacto en San Juan. La decisión de reemplazar a Uñac por su hermano tampoco permitió defender votos de la primaria y los que marcaban las encuestas cuando Sergio era candidato. No obstante, hay un peronismo fortalecido en la Legislatura".