Viotti propuso crear la Oficina de Asesoramiento al Inquilino

El precandidato a intendente de la Lista "Es con Vos", Leonardo Viotti, dio a conocer recientemente 26 propuestas de campaña sectorizadas en cinco ejes. Uno de ellos es Vivienda y Urbanización, donde se destaca uno de los proyectos prometedores de su gestión: crear una Oficina de Asesoramiento al Inquilino.

La iniciativa se basa en una oficina destinada a atender las consultas de quienes buscan alquilar y necesitan del asesoramiento especializado para conocer sus derechos y obligaciones, contemplando los aspectos jurídicos que involucra este tipo de relación contractual.

"Esta oficina, va a cumplir un rol muy importante porque el vecino muchas veces no lee lo que firma o no interpreta correctamente el contrato y se generan confusiones. De esta manera, podrá saber qué está bien y qué no debería ser así. Qué puede reclamar y qué no", explicó Viotti sobre el rol que tendría esta propuesta.

De acuerdo a lo expuesto en el Relevamiento Socioeconómico del ICEDeL del año 2022, el 35,5% de la población encuestada no es propietaria. Además, de ese porcentaje, se establece que el 28,1% alquila una vivienda. "Sabemos que es muy importante para los vecinos resolver dudas y consultas a la hora de alquilar, como también en caso de efectuarse los aumentos correspondientes y los reclamos sobre el inmueble", manifestó el precandidato a concejal Germán Bottero.

Al mismo tiempo, es fundamental la orientación sobre trámites administrativos relacionados en general o por casos específicos de un contrato de alquiler, renovación o prórroga. En ese caso, la nueva oficina "recibirá los reclamos y realizará un seguimiento de los mismos", agregó el concejal de JxC.

Otro de los datos que se desprende del relevamiento del año anterior está relacionado a las dificultades en el acceso a la vivienda propia. Existe un porcentaje de hogares que alquilan que se ha duplicado por demás en los últimos 20 años. En 2002, era del 12,5 por ciento.

Estos datos e informaciones, sostiene el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe, "nos tiene que llevar a debatir sobre el derecho de acceso a la vivienda y la habitabilidad en general en nuestra ciudad, porque es una de las problemáticas que más nos plantean los rafaelinos".

"Por esta razón, en nuestras propuestas incluimos la creación de esta oficina, porque dentro de las necesidades materiales primarias de las personas, la vivienda es fundamental, para una buena calidad de vida", sentenció Leo Viotti.