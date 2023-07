Peiretti es el segundo secretario del Gabinete municipal que cruza a Viotti

"Leonardo Viotti descubrió en su visita a una industria que existen problemas para importar insumos. Hace casi tres años que creamos el Observatorio Industrial desde ICEDeL, junto con la Secretaría de Producción. Y este problema se viene mencionando en los últimos dos años", aseguró Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela que salió a cruzar al actual concejal y precandidato a intendente por Unidos para Cambiar Santa Fe.

En una semana, dos secretarios del Ejecutivo que no son candidatos como Peiretti y el titular de Seguridad, Maximiliano Postovit, cuestionaron propuestas de Viotti. La estrategia de campaña del oficialismo eligió confrontar con Viotti, que de acuerdo a encuestas muestra una intención de voto similar o superior al propio intendente, Luis Castellano. Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo municipal desestimaron por ahora salir a responder las críticas del libertario Raúl Lalo Bonino.

Peiretti expresó que "la industria es demandante de dólares y está teniendo inconvenientes importantes para poder abastecerse de los insumos necesarios". "Si bien es un problema de nuestra macroeconomía, desde el Gobierno local acompañamos el reclamo de muchos industriales de nuestra ciudad, y junto al secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, se han podido canalizar muchos pedidos de la industria local", comentó sin hacer referencias al Gobierno nacional, cuestionado por los niveles de inflación y la escasez de dólares.

"A Viotti también le caben responsabilidades como concejal de nuestra ciudad. Al respecto, ¿generó alguna acción para colaborar con nuestras industrias?. La respuesta es nunca. Solo frases de campaña que intentan confundir, pero que en realidad muestran una enorme incapacidad para comprender cómo se gestiona", enfatizó Peiretti con los tapones de punta.

Cabe aclarar que el funcionario que actualmente ocupa el cargo en el gabinete es empleado municipal de planta permanente, por lo que si Viotti es elegido intendente quedará bajo sus órdenes al igual que otros integrantes del gabinete. A Peiretti no parece importarle el detalle y jugó fuerte y rudo: "En sus propuestas de campaña (Viotti) plantea la creación de una incubadora de empresas. Es importante informarle al concejal que en Rafaela existe desde hace 15 años Rafaela Emprende, que es un programa de incubación externa llevado adelante por más de 10 instituciones de la ciudad, entre las que se encuentran el INTI, Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, todas la universidades locales. INTA Rafaela, además de ser parte de Rafaela Emprende, tiene desde hace varios años su incubadora de empresas de base tecnológica, donde se asisten emprendimientos con alto grado de innovación vinculados a la bioeconomía".

Por otro lado, Peiretti mencionó que "otra de las propuestas es generar un centro de oficios. Leo debería saber que Rafaela ya cuenta con un Centro Municipal de Capacitación en Oficios desde hace 10 años, lugar por donde han pasado más de 600 jóvenes de nuestra ciudad". "Además, existe la Fundación ITEC, institución público-privada que trabaja en la formación de jóvenes a partir de la demanda concreta del sector empresario. También, y vinculado a la formación de nuestros jóvenes, desde la Oficina de Empleo Municipal se lleva adelante un despliegue de programas de capacitación e inserción laboral que ha permitido que más de 2500 jóvenes tengan una experiencia formativa durante el 2022", detalló.

Al mismo tiempo, el secretario agregó que "se espera superar ese número durante 2023. Prácticas laborales, Entrenamiento para el Trabajo, Programa de Inserción Laboral, Primer Empleo, son algunas de los programas que gestiona la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, y que han aprovechado y aprovechan más de 120 empresas de nuestra ciudad para incorporar jóvenes y adultos a sus plantillas".

Peiretti -quien el año pasado fue mencionado como posible precandidato a intendente por el oficialismo y ya en este 2023 como eventual primer candidato a concejal-, sostuvo que "desde el Municipio, y en articulación con diferentes gremios de la ciudad, se vienen formando en diferentes oficios, que luego son incorporados a las empresas aprovechando los programas mencionados". "La propuesta de creación del programa “Mi primer trabajo” ya fue puesta en marcha hace dos años por el gobernador Omar Perotti, y producto de ello, se han incorporado mas de 120 jóvenes en empresas locales", amplió.

Como si fuera un adversario en plena campaña, Peiretti no bajó la intensidad del ataque a los precandidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe al señalar que "Viotti y (Germán) Bottero visitaron, luego de muchos años, una industria del Parque Industrial, seguramente lo han encontrado distinto a la última vez que fueron" y consignar que "en estos últimos tres años, el área industrial de Rafaela ha recibido una histórica inversión pública, la más importante de su historia: ciento por ciento de pavimento, recambio de iluminación led, más de 50 cámaras de seguridad conectadas al Centro de Monitoreo Urbano, obra de gas natural, forestación, nuevas ciclovías y ciclocarriles, construcción del Centro Logístico Internacional". "Todas estas inversiones configuran el área industrial de Rafaela como una de las más importantes del país, dicho por los propios empresarios del sector", añadió.

"Respecto a las temáticas vinculadas a Industria 4.0, se han puesto en marcha junto a ACDICAR, UNRaf, Cen Tec, INTA, INTI, UTN y el Ministerio de la Producción, el programa Tecnopymes, donde más de 50 empresas recibieron asistencia técnica de cinco centros tecnológicos locales a través de aportes no reembolsables del Gobierno provincial. Además, con el programa Procer (Programa de Competitividad de Economías Regionales) y Fondep, gestionado por el Municipio ante el Gobierno nacional, se asistieron a más de 100 pymes de la ciudad en temáticas específicas, con el objetivo de incorporar procesos de mejora continua e innovación", expresó el funcionario local. Y continuó: "En estos temas, también se puede agregar el programa Elegí Digital, mediante el cual se formaron más de 600 jóvenes en competencias digitales".

Con un tono llamativamente duro y desafiante, el funcionario insistió en que "es hora de dejar de lado las frases hechas, las promesas de campaña, Viotti jamás visitó mi despacho en estos tres años y medio de gestión, nunca se informó sobre lo que venimos haciendo". En tal sentido, precisó que "la Secretaría de Producción ha generado sus Memorias de Trabajo, donde se describen las acciones y programas llevados adelante durante el 2020, 2021 y 2022. Si le cuesta tanto llegarse a mi despacho e informarse, le pido que al menos se tome un tiempo para leer".

En el final, Peiretti eligió el sarcasmo. "Quizás de esta forma pueda plantear algunas propuestas con un mayor componente innovador, y con ellos contribuir al desarrollo de nuestra ciudad. Eso sí, si Viotti se informa, vota a Castellano", polemizó.