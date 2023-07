Habrá dos capacitaciones para autoridades de mesa en Rafaela

El Tribunal Electoral Provincial recibió, desde el viernes, más de 3.500 inscripciones para el Registro Público de Postulantes de Autoridades de Mesa que se realiza en forma online, aunque de esa cantidad solo 1.200 superaron los filtros y podrán ser convocados para las elecciones primarias del 16 de julio o las generales del 10 de septiembre.

Al mismo tiempo, comenzó ayer el cronograma de capacitaciones de autoridades de mesa por departamento, que se extenderá hasta el 14 de julio próximo. General López, San Javier, Rosario y Belgrano fueron los cuatro departamentos donde comenzaron las jornadas presenciales de capacitación, en tanto que en Castellanos habrá encuentros tanto en Rafaela como en San Vicente.

El Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González" será sede el próximo viernes de dos capacitaciones, la primera a las 10:00 y la segunda a las 16:00, que se replicarán el 14 en el mismo lugar con idénticos horarios. En tanto, en San Vicente se desarrollará el 10 de julio desde las 10 hs. en la Escuela Primaria N°6402 "Blas Parera".

Los cuadernillos de capacitación, de 48 páginas, ya se pueden descargar de la página web del Tribunal Electoral. En los mismos se informa qué se elige, el rol de las autoridades de mesa y cuáles son los documentos habilitados para emitir el voto entre tantos otros contenidos.

En relación al Registro de Postulantes, el secretario Electoral, el rafaelino Pablo Ayala, explicó que “tenemos un sistema que filtra personas a través de diferentes criterios para formar parte de las elecciones, cada persona designada será presidente de mesa o auxiliar en la escuela donde está empadronado”. “Los aspirantes serán convocados a partir de las renuncias que se pueden ir dando. Una vez que se corre el proceso de validación de renuncia automáticamente se genera otra designación”, sostuvo el funcionario.

En realidad, la decisión de abrir la convocatoria se tomó luego de que casi la mitad de los 24 mil telegramas enviados a los habituales presidentes de mesa fueron rechazados. Con este registro que aún permanece abierto se busca cubrir las vacantes que deja el rechazo masivo de tantas autoridades de mesa convocadas.

Ayala precisó que se requerirían en total 30.500 personas para desempeñar los diferentes roles asignados en las elecciones y que las autoridades de mesa, asistentes de escrutinio y los auxiliares cobrarán $ 15 mil pesos por cada elección.

Asimismo, la Secretaría Electoral aclaró que la acción de inscripción como voluntario no garantiza su designación como autoridad de mesa. En este sentido, la solicitud será analizada por la Secretaria Electoral Provincial y la designación efectiva, de corresponder, le será remitida oportunamente. Entre los requisitos planteados para anotarse se encuentra no ser candidato ni afiliado a ningún partido político.

El registro de ahora en más "va a estar abierto no solo para esta, sino para las próximas elecciones, publicado en forma permanente en la web del tribunal", dijo el funcionario y destacó que "es una herramienta importante que se suma para la constitución de las mesas".