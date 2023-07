Atlético de Rafaela se midió con Camioneros

El torneo 'Campeones del Mundo', de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, puso en disputa su fecha 16.

En esta ocasión, el rival de Atlético de Rafaela fue Camioneros de Luján, jugándose en el predio "Tito" Bartomioli las categorías Mayores, mientras que las Menores lo hicieron en condición de visitante.



Los resultados fueron los siguientes:



- Cuarta División: Atlético 3 (Francesco Toldo -3-) vs. Camioneros 1.

- Quinta División: Atlético 1 (Valentino Gandín -p-) vs. Camioneros 0.

- Sexta División: Atlético 3 (Máximo Sandoval, Martino Sassia y Damiano Jaime) vs. Camioneros 0.

- Séptima División: Camioneros 3 vs. Atlético 2 (Bruno Gualdoni -2-).

- Octava División: Camioneros 4 vs. Atlético 0.

- Novena División: Camioneros 1 vs. Atlético 2 (Yutiel Lizarraga y Lorenzo Cagnola).



Para el próximo sábado 8 de julio, donde fue programada la disputa de la fecha 17, la Crema se medirá con Ferro Carril Oeste.